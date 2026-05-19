Slušaj vest

Novi skandal potresao je rijaliti "Elita 9" nakon što je Uroš Stanić za crnim stolom izneo šokantne tvrdnje o Staniji Dobrojević i njenom bivšem partneru Marku Markoviću.

Tokom burne rasprave pred kamerama TV Pink, Uroš je tvrdio da je Stanija navodno Marku "prešla preko prevare sa muškarcem", piše Srbijadanas, što je odmah izazvalo muk za crnim stolom i lavinu komentara među gledaocima.

Prema njegovim rečima, Stanija je Marku Markoviću navodno oprostila takve situacije čak dva puta, pre nego što je njihov odnos definitivno pukao.

1/4 Vidi galeriju Elita 9 Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Boba Nikolić

Ove tvrdnje nisu zvanično potvrđene, ali su u Beloj kući odjeknule kao bomba, posebno zbog toga što su iznete javno, pred milionskim auditorijumom.

Stanija Dobrojević našla se u neprijatnoj situaciji, dok su učesnici i publika pokušavali da shvate da li Uroš govori o informacijama koje zna ili samo dodatno podgreva haos u rijalitiju. Dobrojevićeva je smireno reagovala na njegove tvrdnje, rekavši da će sve to morati da dokaže na sudu.

Gledaoci "Elite" odmah su počeli da komentarišu ovu scenu, a mnogi čekaju da vide da li će se Marko Marković oglasiti povodom optužbi koje su iznete u programu.

Stanija Dobrojević i Marko Marković Foto: Printscreen Instagram

Ova scena još jednom je pokazala koliko se odnosi iz prošlosti lako pretvaraju u glavnu temu za crnim stolom, naročito kada se pomenu navodne prevare, bivši partneri i detalji koje javnost do sada nije znala.

Da li će Stanija dodatno reagovati i da li će Uroš Stanić nastaviti da iznosi nove detalje koje će morati da brani na sudu, ostaje da se vidi u nastavku rijalitija na TV Pink.