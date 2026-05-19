Slađa Lazić Poršelina žestoko je oplela po Sofiji Janićijević i njenoj aferi sa 41 godinu starijim Danetom. Ovom prilikom je otkrila mnogo novih informacija o njenoj prljavoj prošlosti i mnogim aferama za koje javnost za sada nije znala.

Slađa udarila na Sofiju

- Devojka je sva u fejku. Ona ulazi u rijaliti i govori da je bogata, a ona nema ni svoj iznajmljeni stan. Devojka je mutava plovka. Ona je lagala kad je krenula ta tema, a dobijala je novac od tog muškarca. Devojka je bruka za porodicu! Izblamirala je i majku i oca. Njen otac nije znao da ona s*ksualno opšti za novac. Ona se njemu prodavala! Ja kad sam videla onu mučenicu na livadi, njenu majku... Videla sam da njen otac ne podnosi njenu majku. Ona je prava seljančica koja radi na polju, pa ajde da se ćerkica malo uradi, uđe u rijaliti i izmuze čoveka za lovu.

"Bila je i sa ovim muškarcem"

Otkrila je i detalje Sofijinih navodnih veza sa starijim muškarcima.

- Ja sam odmah povreovala Danetu. Međutim, snovi joj se nisu ostvarili. Ona se predstavljala kao jedna gradska riba, a zapravo živi u Ralji. Brankici i Sofiji plaćaju matorci stan. Ja sam to pričala dok još nisam znala da postoji Dane, znači postoje i drugi matorci. Čovek koji drži piljaru joj je uradio usne. Bebica je pričao da je postojao jedan čovek koji je bio Sofijina "žrtva". Dane i sada nije jedini muškarac u Sofijinom životu. Iz Srbije je. Ona je radila na dva fronta. Taj čovek ima oko 65 godina. On će poželeti da se to izbaci u javnost kao i Dane. Bila je sa još jednim dečkom, Pavlom Jovanovićem. Pavle je jedan gospodin, ja se družim sa njim. Kad je on vozio sa svojim kabrioletom i kad je rekla da ide na duel sa Anđelom Đuričić. Ne bih volela da me demantuje, ali znam da je jedan gospodin. Sofija je bila sa mojim drugom tj. Dačinim ocem kad je bila žurka. Ona je njega malo sa njegovom nogicom dodirivala. Dača je rekao da se ona muvala sa Brazilcem, ali je Brazilac demantovao jer je gospodin. Ja se sećam kad je ona rekla da će da me smeni jer sam bila zaštitno lice njegove firme, ali ne može mene jedna Sofka Tetovka.

Dane Sofijinoj mami uplaćivao novac

Podsetimo, pink.rs je objavio nove dokaze prema kojima je potvrđeno da je Sofijina mama Brankica primala novac od izvesnog Daneta, sa kojim se njena ćerka ljubila.

Na priznanicama koje su izašle u javnost, videlo se njeno ime u svojstvu primaoca.

Inače, Sofijina mama tvrdi da nije primala novac od Daneta i da ništa od onoga što je izašlo u javnost ona nije znala.