O aferi Sofije Janićijević i čika Daneta ne prestaje da se priča, dok je ona sve vreme u rijalitiju "Elita 9" i nije upućena tačno kad i šta dospeva u javnost iz njihovog odnosa. Svakodnevno isplivavaju nove poruke koje su svojevremeno razmenjivali, a u njima vidimo kako se ona njemu javljala i šta mu je pisala.

"Nismo ništa jele još, ne jede mi se ništa, dušo, baš sam tužna nekako što idem, što ona ne radi, brinem i žao mi... Juče su plakale mama, sestra, tetka, nije lako, dušo, da sve to gledam", pisala je Sofija.

"Nemoj me nervirati sada, moraš da jedeš, toliko si me iznervirala danas, strašno, dušo slušaj me", govorio joj je Dane.

Tražila da uplaćuje novac njenoj mami

Sofija je, inače, molila Daneta da finansijski obezbedi njenu majku dok je ona u rijalitiju.

- Da mami uplatiš svaki put koliko možeš jer još ne radi i trebaće joj. Ona nikad neće da ti traži, to znam, zato joj sam pošalješ sliku od uplate kad možeš. To ti samo tražim, drugo ništa, i da se čuvaš, paziš - pisala je Sofija.

Budući da je bila zabrinuta za majku, zamolila je 41 godinu starijeg Daneta da njenoj mami Brankici redovno šalje novac za prehrambrene proizvode i naftu.

- Koliko možeš toliko, nije bitno dušo. Da ima za gorivo, za frižider, normalno. Ona, ako Bog dan, sledeći mesec će da se zaposli i brat je tu, pomoći će sve. Ali ipak svaka pomoć meni mnogo će da znači, jer ona mi je najbitnija. Šta za mene, za mamu kažem, dušo. Dok ja nisam tu. Ja kad sam tu, ja rešim sve, ali kad ja nisam tu tužna sam bez nje i brinem da li će imati para, da li će naći posao, mnogo brinem - pisala je Sofija.