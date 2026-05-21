- Ovo troje mališana je ostalo bez oca, jer je poginuo radeći na građevini, ali se majka Behzada Nezir bori kao lavica, ovde u Sarajevu, da odgaji Alena, Emu i Almiru - poručio je Mitrović.

On je potom otkrio zašto na poseban način voli Sarajevo i Sarajlije.

- Davne 1985. godine služio sam armiju ovde u Sarajavu, da budem skroz precizan u Rajlovcu u sklopu Vazduhoplovno-tehničke vojne akademije (VTVA) i škole stručnih radnika! Iako sam u Sarajevo poslat po kazni jer sam u Trebinju na obuci imao incident i pretukao nadređenog oficira iz Slovenije koji mi je opsovao majku, cela kasarna je bila na mojoj strani, uključujući i pukovnika, komadanta kasarne, koji je bio Sarajlija - otkrio je vlasnik Pinka.

Željko Mitrović kaže da je zbog tuče dobio sedam dana vojnog zatvora, ali da mu je komandant ponudio da dva puta da krv, što je neutralisalo zatvorsku kaznu.

- Tako je i bilo! Posle obuke sam prebačen u Sarajevo, zapravo aerodrom Rajlovac, gde je moj slučaj već bio uveliko poznat! I pored toga što je Rajlovac trebalo da bude moja kazna, bio je najbolje što mi se desilo u životu! Svi oficiri su nekako skriveno podržavali moj incident iz Trebinja a umesto kazne, omogućili su mi i školovanje na vojnim vazduhoplovima na Rajlovačkim aerodromskim poligonima! Najviše oficira u Rajlovcu je bilo iz Sarajeva, dobijao sam stalnu dozvolu za izlazak u grad i tada i napravih ogroman broj poznanstava i prijateljstava u Sarajevu - piše na Instagram nalogu Željka Mitrovića.

On kaže da su mu u vojsci čak tolerisali i presvlačenje u civilno odelo u toaletu Holidej Ina, što je po vojnim pravilima bilo strogo zabranjeno.

- To je razlog zašto se danas u Sarajevu osećam kao i u Beogradu, u kome sam rodjen, i zato mi je i važno, da se odužim Sarajlijama i da pomognem Sarajevu u što većoj meri, a posebno ovoj porodici Nezir, koju je zadesila zla sudbina! Živi bili dragi moji Alene, Ema, Almira i Behzada - zaključio je vlasnik Pinka.

