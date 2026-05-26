Ko traži sreću, dobre ljude i korene dolazi u Kotražu. Upravo vraćajući se svojim korenima Željko Mitrović u proteklih meseci promenio je živote mnogima u dragačevskim selima, a posebno samohranim roditeljima i njihovoj deci. U Kotraži će uskoro otvoriti i fabriku elektromotora, čime se uspešno spajaju ekonomski razvoj i briga o ljudima. Za svoj izuzetan humanitarni doprinos Željko Mitrović u selu vrednih domaćina odlikovan je zlatnom medaljom, dok je TV Pink nagrađena zbog svojih priloga. Prvi čovek ružičaste imperije je tokom uručenja zlatne medalje poslao emotivnu i snažnu poruku koja pokazuje koliko mu znači pomoć ugroženima.



"Trudim se kada radim da posvetim godišnje između 150 i 200 dana pomagajući ugrožene porodice i moram da kažem da mi je to sada postao i deo bića, prosto ne znam i kako bi živeo bez toga. Hvala vam još jednom na ovom priznanju." - rekao je Željko Mitrović nakon uručenja.



U nastavku svog obraćanja, Mitrović se detaljnije osvrnuo na priznanja koja su stigla od Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i izrazio posebnu zahvalnost sekretaru Kulturno prosvetne zajednice Žiki Ajdačiću. On je istakao da je ponosan što je prepoznat trud koji ulaže i on lično, ali i cela televizija Pink kroz svoj program.



"Kulturno prosvetna zajednica Srbije mi je uručila ova priznanja - medalju i dve povelje. Jedna je za mene, jedna je za TV Pink. Za mene lično je za humanitarni doprinos ugroženim familijama sa više dece, što jeste kategorija koju smo mi izabrali. To su uglavnom familije sa troje, četvoro, petoro, šestoro, sedmoro dece koji ili imaju oba roditelja ili nemaju, to su samohrane majke ili samohrani očevi." -naglasio je vlasnik Pinka.



Željko Mitrović je dodao da nagrada za TV Pink ima ogroman značaj jer svedoči o tome da medijska kuća sve više prostora posvećuje ljudima koji žive van velikih gradskih centara.



"Veoma sam ponosan na ovu nagradu koju je dobila televizija Pink za izuzetan doprinos u raznovrsnosti programa, među kojima su prilozi i stvaralaštva u selima. To je njima značajno kad prikažemo nešto što se desilo, a to sada radimo mnogo više nego ranije, zato što mi obilazimo veliki broj sela gde pronalazimo sve ove ugrožene familije i porodice koje teško žive. Lepo je kad neko primeti da nešto dobro i plemenito radite i da vam za to dodeli priznanje." -dodao je on.

Foto: Printscreen/Pink Youtube

Kao čovek koji uvek gleda korak unapred i teži višem cilju, Željko Mitrović je iskoristio ovu priliku da pokrene potpuno novu i najvažniju društvenu inicijativu u regionu – "utakmicu solidarnosti", pozvavši i ostale privrednike da javno odmere snage u humanosti. "Tako sam nazvao i mislim da i treba tako da se zove i desi. Zapravo o čemu se radi – mi imamo utakmice u svim kategorijama, imamo utakmice u sportu, fudbalu, košarci, rukometu, utakmice u vaterpolu, u politici, utakmice političkih programa, utakmice između partija. U biznisu najviše utakmica ima, to su utakmice između svih kompanija za veće profite - ali najvažniju utakmicu smo zaboravili, a to je utakmica solidarnosti. I nije mi bilo teško da jutros, maltretiram svog druga Marka Čadeža iz Privredne komore i da ga pitam da li je moguće da napravimo jednu kategoriju unutar Privredne komore koja će tromesečno objavljivati listu prvih 100 privrednika koji su učestvovali. Jer ima mnogo privrednika, a ja pokušavam da to radim javno da bi ih i povukao i naveo na iste i slične poteze." - istakao je vlasnik Pink Media Group.

Za sam kraj, vizionar i humanista je naglasio kako bi zvanična rang-lista doprinela zdravoj takmičarskoj atmosferi u kojoj su svi pobednici, a pre svega najmlađi.

"Lista koju bi, recimo, Privredna komora objavljivala na svaka tri meseca bila neka referentna tačka pa da se trudimo, pa da sa pozicije sedam skočimo na poziciju pet. Lepo je kad ste u utakmici koja nekom poboljšava život i pre svega decu čini srećnom i daje im na znanje da sudbina može da ima i drugačiji tok." - zaključio je Željko Mitrović.

Željko Mitrović odlikovan ZLATNOM MEDALJOM, TV Pink nagrađena za doprinos selu

Nesebična podrška koju vlasnik Pink Media Group pruža najugroženijima postala je neodvojivi deo njegovog bića, a istorijska utakmica solidarnosti nastavlja se u čitavom regionu.



