Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group, proslavio je svoj rođendan u Teatru Odeon u društvu svojih najmilijih. Kao veliki humanista koji već 18 godina sarađuje sa Centrom za zaštitu odojčadi dece i omladine u Zvečanskoj, pre četiri godine je došao na ideju, kada je baš tamo sa svojim klincima proslavio rođendan – da svaki naredni 31. maj slave zajedno. Svoj rođendan pretvorio je u zajednički i od pre četiri godine odlučio je da to postane tradicija.

Iako je Željko Mitrović bio slavljenik, odlučio je da promeni pravila – umesto da prima poklone, bio je taj koji je darovao svoje klince. Ove godine za oko 300–400 mališana priređen je spektakl za pamćenje.

Sva prisutna deca dobila su bogate rođendanske poklone u vidu slatkiša i neizostavnih koverti koje im je slavljenik lično podelio, a Željko je tom prilikom saopštio i prelepe vesti – donaciju koja će deci obezbediti duplo veći novogodišnji džeparac od ove godine.

"Mislim da ovo znači i meni i njima zato što nije moguće da svoj deci čestitam rođendan, te sam njihov rođendan priredio - u naš zajednički" - rekao je Mitrović.

Čestitke su se nizale sa svih strana, a deca su uz velike osmehe uzvraćala najlepše želje Željku Mitroviću, koji je ovaj dan njima učinio bezbrižnim i radosnim. Pored poklona, Teatar Odeon je za goste priredio i specijalni scenski program, nakon kojeg je organizovana velika žurka uz DJ Munju, mađioničara i prigodnu zakusku. Klici su se družili sa Željkom – a on im je kroz razgovor otkrio da su mu muzika i skejt i dalje ostali verni saputnici kroz život.

"Verujem da svaki ovaj čin, i kada ih vodimo na more i kada ih vodimo na zimovanje i kada im pripremamo školsku godinu i nosimo pribore i novogodišnja žurka koja je tradicionalna, kao i ovaj zajednički rođendan, malo ulepša njihovo detinjstvo. Institucije koje se njime bave jako dobro vode računa o njima – prvenstveno Zoran Milačić koji je na čelu Zvečanske, ceo njegov tim i svi vaspitači su stvarno genijalni, a nije uvek lako o njima brinuti jer su to deca koja u većem procentu ušla u pubertet, ali Zoki se jako dobro nosi sa tim. Imamo o doktorante, sećam se pre 15 godina su bili mali, a sada su evo već postali i dokotori nauka." – dodao je Mitrović.

Zoran Milačić, direktor Zavoda za zaštitu odojčadi, dece i omladine "Zvečanska", izrazio je duboku zahvalnost u ime cele ustanove i naglasio koliko ovakav neprekidni angažman i lično prisustvo vlasnika Pink Media Group znače štićenicima.

"Ova saradnja traje skoro dve decenije. Od izuzetnog je značaja za sve nas i decu što oni mogu da vide to da neko brine o njima, Željko i kompanija Pink nas uvek podržavaju i tokom godine imamo niz zajedničkih aktivninosti"- rekao je Milačić.

Direktor Zvečanske je posebno podvukao da ovakve akcije imaju širi društveni odjek i da motivišu i druge privrednike u Srbiji.

"Polako se otvaraju vrata i mnogi ljudi shvataju koliko deci znači ovakav vid podrške deci bez roditeljskog staranja, ne samo materijalni već da učestvuju u njihovim životima i životnoj priči" - dodao je Milačić, napominjući da su po ugledu na Željka počele da se javljaju i neke druge kompanije sa željom da pomognu.

Tokom svečanosti u Teatru Odeon, Mitrović je govorio i o značaju sistemske podrške institucija, uputivši posebnu zahvalnost ministarki Milici Đurđević Stamenkovski.

Dok su se na kraju dana gasila svetla u Teatru Odeon, ostali su osmesi, zagrljaji i uspomene koje se ne mogu spakovati ni u jedan poklon. Petu godinu zaredom, Željko Mitrović svoj rođendan nije slavio samo kao lični praznik, već kao dan zajedništva sa decom iz Zvečanske, potvrđujući da pažnja, podrška i vreme posvećeno najmlađima imaju neprocenjivu vrednost. A upravo su dečji osmesi bili najlepša rođendanska čestitka koju je ovog puta mogao da dobije.