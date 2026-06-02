Za ovo četvoro dece svet se srušio onog dana, kada je osoba koja im je pružila život, odlučila da ode iz njihovih života. Odrastanje bez majke za Aleksandru, Andreu, Teu i Andreja, najveći je udarac. U teškim danima sav teret na sebe preuzeo je samohrani otac Dragan.

Kada se činilo da su im sva vrata zatvorena, u Čačak je stigao Željko Mitrović, kako bi porodici Vasović tišinu zamenio smehom, pružio podršku i promenio dane koji dolaze. Stvarajući veliku porodicu dobrih ljudi, gde će svakom pomoći, vlasnik Pink Media Group, doneo im je poklone u vidu igračaka i garderobe, ali i pola miliona dinara - dok je za buduću malu maturantkinju Andreu imao i posebno iznenađenje.

“Andrea, čujem da ideš na maturu? Evo jedna maturska haljina, imaš i još par opcija, pa izaberi.” - rekao je Mitrović koji je sa svojim timom izabrao budućoj maloj maturantkinji više haljinica, cipele i torbicu u skladu sa njenim uzrastom, ali i istakao u razgovoru sa decom da je život lep, ali da jeste pun prepreka.

Dodao je da uvek mogu da računaju na njegovu podršku i podsetio da će pomoć ove godine dobiti 250 porodica iz regiona, što je za četiri godine hiljadu, a kada se to posmatra kroz decu to je četiri, pet, šest hiljada mališana.

“Izračunao sam da ovakvih familija postoji samo šest hiljada u Srbiji. Sam ću pomoći hiljadu za tri do četiri godine. Šta to znači? To znači da bi samo nekoliko velikih privrednika koji ostvaruju velike profite moglo da to izgura. Ako bi skratili čak i period, par desetina privrednika bi moglo da to da omogući za sve porodice sa samohranim majkama i samohranim očevima, koje imaju više od troje dece za godinu dana.” - objasnio je Mitrović.

Napomenuo je da država ne može sve, ali da će porast BDP doneti i veće budžete za socijalne programe.

“Ali dok to ne stigne, mi smo tu!” - istakao je Mitrović i najavio 'utakmicu solidarnosti' između privrednika, a u tom projektu će učestvovati i Privredna komora Srbije. Kako je istakao, dogovorio se već sa Auto Čačkom, a ima u glavi još tri ili četiri privrednika za koje zna da žele da pomognu najugroženijima i imaju veliko srce.

“Dovoljno je da nas ima 20, 30 pa uđemo u takmičenje i neće biti isto da li sam na šestoj ili trećoj ili prvoj poziciji.” - zaključio je Mitrović.

Na kraju posete porodici Vasović, Željko Mitrović je poručio da je svaki ovakav susret podsetnik na to koliko je važno reagovati odmah, a ne čekati bolje vreme, jer ga za mnoge porodice - kako je istakao - često nema. Naglasio je da individualna pomoć može da napravi trenutnu razliku u životima dece, ali da je za sistemske promene potrebna šira uključenost društva i privrede.

Upravo zato, ovaj susret u Čačku nije bio samo još jedna humanitarna akcija, već i poziv na širu društvenu odgovornost - da se solidarnost ne posmatra kao izuzetak, već kao pravilo. A za porodicu Vasović, dan koji je počeo u tišini završio se u znaku nade, podrške i osećaja da nisu sami.