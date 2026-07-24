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Da pomoć Željka Mitrovića nije jednokratna, već da vlasnik Pink Media Group uvek brine o porodicama kojima pomaže, svedoči primer samohrane majke Nade Mitrović iz Pančeva, za koju je dolazak Željka Mitrovića bio početak novog života. Centar za socijalni rad, 2022. godine je zbog siromaštva želeo da Nadi oduzme decu, ali je Željko to sprečio i ovu porodicu sačuvao na okupu.

Briga Željka Mitrovića o ovim klincima i njihovoj samohranoj majci nastavila se i u narednim godinama. Naredne godine rešeno je i ono najvažnije, a to je - krov nad glavom. U septembru 2024. radovi su bili završeni i došlo je vreme da se ova porodica useli u kuću koju im je Mitrović u potpunosti sredio. Dobra dela Željka Mitrovića samo su se nizala, kako je vreme prolazilo, on je sve više brinuo o ovim mališanima. Usledila su letovanja, zimovanja, brojni pokloni, a svaki polazak u školu spremno su dočekali zahvaljujući vlasniku Pink Media Group.

Foto: TV PINK Youtube print screen

I ove godine Željko nije zaboravio Nadu i njenu decu, već je odlučio da ih pošalje na letovanje uz obavezan džeparac. Mitrović je rekao da su pre četiri godine došli kod njih, i da je Nada ta sa kojom je otpočela cela humanitarna akcija sa samohranim roditeljima. “Pre toga smo gotovo 20 godina pomagali stalno ustanovama za brigu o deci bez roditeljskog staranja, i to se danas već pretvorilo u veliki set akcija. Vodimo ih na letovanja i zimovanja - ove godine više od 400 dece otišlo je na more. Imamo i akcije početkom školske godine, zatim i moj rođendan, koji je rođendan svih njih. Pre četiri godine krenuli smo da pomažemo samohranim majkama i očevima, koji imaju troje, četvoro i više dece. Pre dve godine smo kupili Nadi i njenoj deci kuću, a zatim im napravili i bazen. Nada je bila prva, a danas imamo preko 1000 familija kojima smo pomogli. Pošto sve to radim iz sopstvenih sredstava, malo sam već izmoren i izmučen, ali spremam se za sezonu, jer imam 10 hiljada zahteva za pomoć. Želim da kažem svim mojim pratiocima, da smo se specijalizovali za ovu vrstu pomoći, samohranim majkama i očevima i da ne mogu da odgovorim zaista na sve zahteve.” - rekao je Mitrović.



1/7 Vidi galeriju Uz pomoć Željka Mitrovića, samohrana majka iz Pančeva sačuvala je svoju decu Foto: TV PINK Youtube print screen