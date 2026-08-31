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Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, zajedno sa slavnim holivudskim glumcem i akcionom legendom Žan Klod Van Damom, posetio je Klinički centar u Nišu kako bi doneo radost, poklone i podršku mališanima obolelim od raka. Najtužnije trenutke ovim malim borcima pokušali su da olakšaju na najbolji mogući način, a sama poseta izazvala je oduševljenje koje je prevazišlo sva očekivanja.



Govoreći o tome koliko je poseta značila deci, Željko Mitrović je uz osmeh primetio:

„Decu je više obradovalo prisustvo Žan Klod Van Dama nego pokloni moji i paketići.”



Mitrović se osvrnuo i na unutrašnju snagu i energiju koja je ljudima neophodna u teškim trenucima: „Čvrsto verujem da svi hemijski i elektromagnetski impulsi koji se dešavaju, koje generiše čovek, i šalje ih svojim ćelijama, mogu da pomognu podjednako kao i svi medikamenti. Dobar vajb uvek mnogo pomaže, pre svega, u onome što se zove odluka da hoćemo da živimo.” - rekao je Željko Mitrović.



Koliko humanitarna akcija znači lokalnoj zajednici potvrdila je i Ana Grozdanović, istakavši nesebičnu pomoć i podršku koju Mitrović pruža građanima:

„Želim da se zahvalim Željku javno - ispred svih Nišlija, zato što je ovaj čovek za dva dana primio 74 Nišlija, obezbedio sredstva za lečenje, obezbedio radna mesta, obezbedio za 4 porodice krov nad glavom u narednih 2 godine, dok ne nađemo neko konkretnije rešenje. Tako da, zamolila bih sve koji gledaju - da se ugledaju na Željka, jer čovek je za dva dana uspeo to. I Nišlije su puno zahvalne.”, rekla je Grozdanovićeva.

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović i Žan Klod Van Dam posetili decu obolelu od raka u Nišu Foto: TV PINK Youtube printscreen





Dr Milan Lazarević, načelnik klinike, dodao je da se na njihovoj pedijatriji leči gotovo trećina dece iz cele Srbije, naglasivši veličinu ovog gesta: „Kada dođe ovakav čovek, a sa njim i naš veliki gost i legenda Žan Klod Van Dam, ova deca su presrećna. Videli ste njihove osmehe, videli ste šta to znači kada neko dođe i prelepe poklone im donese, a i dovede im ovakvog čoveka. Željku zaista hvala, jer ima ogromno srce.” - rekao je Lazarević.



Sam Željko Mitrović se oglasio i na svom Instagram nalogu, odakle je preneo snažne utiske i podelio video sa pratiocima: