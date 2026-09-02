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Zagrljaji koji govore više od reči: Željko Mitrović priredio deci bez roditeljskog staranja nezaboravan dan pred početak nove školske godine!

Mitrović je svojim klincima obezbedio sve što je potrebno za početak nove školske godine – a za uzvrat, oni su mu priredili najtopliju dobrodošlicu za sve ove godine predivne saradnje i ljubavi.

Foto: Promo

Početak nove školske godine štićenici Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine - Zvečanska - dobro će pamtiti. Željko Mitrović im je u okviru akcije „Back to school“ priredio dan za pamćenje u Domu „Jovan Jovanović Zmaj“ u Beogradu, gde sada već gotovo tradicionalno se druži sa svojim klincima pred polazak u školu. Za njih, oko 150, pripremio je ogroman kontigent školske opreme, kao i neizostavni džeparac.

Foto: Promo

Sudeći po beskrajnim zagrljajima - 31. avgust sigurno je datum kojem se raduju više nego polasku u školu.

„Imamo tri najznačajnija datuma - 31. avgust, 31. decembar i 31. maj. 31. avgust je dan pred novu školsku godinu i tada im donesemo par kamiona nove školske opreme i svih potrepština koje su neophodne za celu školsku godinu, svim štićenicima ustanova, pre svega Zvečanske, pa onda i ostalih ustanova za brigu o deci bez roditeljskog staranja. Tako da, to je 31. avgust. 31. maj je već poznati datum kada slavimo sve njihove rođendane, 31. decembar kada slavimo Novu godinu. Pored toga, naravno, letovanja, zimovanja, tako da sprema se, naravno, i prigodna žurka“. - rekao je Mitrović.

Foto: Promo

Zoran Milačić, direktor Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska, izjavio je da je ove godine najveći broj njih koji su došli za početak nove školske godine, kao i da su tu deca iz svih Domova, školskog uzrasta.

„Svakako, to njima puno znači, prvo ovo druženje, a sigurno da je značajna i podrška za školski pribor. Oni se raduju svakom susretu i očekuju onaj sledeći.“ - naveo je Milačić.



Željko Mitrović je rekao da je oduševljen susretom sa svojim klincima i da se ne seća kada ga je ovako topla dobrodošlica sačekala. A od svojih klinaca je dobio i poklone, kao znak da i oni i te kako misle na njega i da tim gestom žele da pokažu naklonost i zahvalnost za to šta on sve ove godine za njih čini.

Foto: Promo

„Nisam mogao da uđem, svi su mi se bacali u zagraljaj. To znači mnogo više od svega i zato su ova tri dana za mene tri značajna slova u kalendaru, zapravo najznačajnija u celom godišnjem kalendaru.“ - kazao je Mitrović i istakao da decu očekuje i neizostavan džeparac.

Nakon što im je uručenog džeparca i školskog pribora, usledila je i žurka za školarce. DJ Munja, koji se uvek odazove na događaje humanitarnog karaktera, i ovog puta je bio tu da prigodnim muzičkim izborom ulepša klincima polazak u školu.

Foto: Promo



Povodom humanitarnog događaja „Back to school“, Željko Mitrović je podelio emotivne utiske sa svojom Instagram publikom:

„Ovo je možda, za sve ove godine, i najemotivniji doček koji sam doživeo od ovih predivnih mališana iz Zvečanske i ostalih domova za brigu o deci bez roditeljskog staranja! 31.avgust, decembar i maj su za mene i njih, svakako posebni datumi, naravno uz datume kada ih šaljem na letovanja i zimovanja! Ova topla dobrodošlica i emotivni doček su za mene više od svega što čovek u svom životu može zaslužiti kao zahvalnost! Hvala vam klinci moji dragi i neka vam bude srećna i uspešna ova školska godina!“ – napisao je Mitrović.

Ovaj susret još jednom je pokazao da pažnja, podrška i iskrena posvećenost mogu da znače mnogo više od materijalne pomoći. Osmesi, zagrljaji i emocije koje su obeležile druženje u “Zmaju” najbolji su dokaz koliko ovakvi gestovi mališanima znače. Za njih je to bio dan za pamćenje, a za Željka Mitrovića još jedan podsetnik da se dobrota i ljubav uvek vraćaju na najlepši mogući način.