Slušaj vest





Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, u sklopu svoje velike humanitarne akcije, promenio je lošu sudbinu još jedne porodice u Srbiji. Ovoga puta, posetio je porodicu Radosavljević, koja živi u Čačku, u veoma lošim uslovima. Novčana pomoć od pola miliona dinara i pokloni za decu, ulepšaće tmurnu svakodnevicu ove porodice i osigurati bezbrižnije dane.





Foto: screenshot YT/TV PINK





U uslovima daleko od prihvatljivih za pristojan život odrasta četvoro mališana u Čačku. Nažalost, to nije jedini problem sa kojim se ova čačanska porodica Radosavljević suočava. Trogodišnji Gabrijel je nepokretan od rođenja i bez ruke, dok se njegova sedmogodišnja sestra Šama i majka Edisa bore sa dijabetesom.



Kada je najteže tu je Željko Mitrović, uvek spreman da pomogne, pruži podršku, ali i da ovoj porodici pokaže da u ovoj borbi nije sama. Majka je objasnila da su tegobe kod njenog trogodišnjeg sina nastale tokom porođaja, da ne govori, da slabo hoda i da desnu ruku nema. Kako je objasnila i ona i ćerka imaju dijabetes i problem sa štitnom žlezdom.

Foto: screenshot YT/TV PINK

„Može po malo da ide, ali ne kako treba, pada često“ - rekla je ona.

Mitrović je deci doneo poklone – igračke, slatkiše i garderobu. „Oprosti što kasnimo dva dana, nismo mogli sve da postignemo, ali evo danas smo ovde. Ti si čudo od majke - rekao je Mitrović. Mitrović je rekao da postoje sada i neki novi lekovi za dijabetes, koji ne sređuju samo šećer, već i neke druge procese u organizmu. „Devojčica je skoro pala u komu pre nekoliko meseci, jer je bio jako visok šećer.“ - objasnila je majka Edisa.

Foto: screenshot YT/TV PINK





Željko je rekao da se raspitaju za lečenje, i za nju i za ćerku, da će on da finansira lek ako treba. Mitrović je uručio i pola miliona dinara za pomoć porodici, nakon čega je otvarao poklone sa decom, koji su ih oduševili. I pored svega sto ih je zadesilo, Radosavljevici sada zahvaljujući Željku Mitrovicu sa vedrinom gledaju u budućnost, jer će dani koji dolaze, zahvaljujući vlasniku Pink Media Group, ovoj porodici biti lepši i spokojniji - sa manje briga i više radosti.

Foto: screenshot YT/TV PINK





Poseta porodici Radosavljević još jednom je pokazala koliko jedan gest pažnje i solidarnosti može da znači onima kojima je podrška najpotrebnija. Osmesi dece, radost zbog poklona i nada koju je porodica dobila zajedno sa konkretnom pomoći najlepša su potvrda da dobrota ima snagu da promeni nečiju svakodnevicu. Za Radosavljeviće, ovo nije samo finansijska pomoć, već i poruka da nisu sami i da u teškim trenucima postoje ljudi spremni da pruže ruku i uliju veru u bolje sutra. Njihov dom sada je ispunjeniji nadom, a dani koji dolaze nose više razloga za osmeh, bezbrižnije detinjstvo i veru da i posle najtežih perioda mogu doći lepši dani.



Promo