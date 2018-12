MILOMIR MARIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Izazov mi je kad me neko odbije

Katarina Korša, glumica i voditeljka, pridružila se timu jutarnjeg programa na televiziji Happy. Za kratko vreme, u tandemu sa Milomirom Marićem, uspela da stekne simpatije velikog broja gledalaca, koji su prepoznali da se ovaj voditeljski par odlično razume i nadopunjuje, što je posebno važno u nekim nepredviđenim situacijama kakve donosi program koji se emituje uživo.

Pitali smo ih kako komentarišu međusobnu saradnju.

- Milomir Marić je veliki profesionalac i velika mi je čast sarađivati sa njim. Ponekad pomislim da je on čovek koji sve zna. U studiju sa njim je lako raditi, pratim njegov tempo, poštujem njegovo znanje, učim od njega, ali isto tako on poštuje moje mišljenje i moje stavove. Nas dvoje u tandemu pravimo dobru atmosferu , gosti se dobro osećaju, a publika pored malih ekrana to vidi i sa zadovoljstvom prati - objašnjava Katarina Korša, a Milomir Marić dodaje: - Moje koleginice su sve mlade i pametne devojke. Katarina je diplomirala glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi prof. dr Vlade Jevtovića. Jelena Popivoda je završila Fakultet političkih nauka. Izuzetno su profesionalne i radoznale, i tu radoznalost su prenele na gledaoce. Svaka unosi sebe u to i nateruju mene da budem bolji i da budem zanimljiv, a verujem da ako sam zanimljiv njima takvima, koje su toliko generacija mlađe da bih im mogao biti ne otac nego deda, mogu biti zanimljiv celoj Srbiji.

Kao glavnom uredniku televizije Happy, šta Vam je najvažnije da biste bili zadovoljni njenim radom?

- Najsrećniji bih bio kada bismo bili najgledaniji. Nekoliko puta smo u tome i uspeli, ali sam shvatio da je to opasno i savetovao vlasnika televizije da nam se to ne desi. Očigledno je davno odlučeno ko treba da bude najgledaniji i da mu idu pare od reklama. Mi smo u tome neodabrani i nepozvani - kaže gospodin Marić.

Da li u vašoj bogatoj novinarskoj karijeri postoje osobe sa kojima ste hteli da radite intervju a odbile su vas? Da li postoje oni sa kojima vi niste hteli da radite po cenu otkaza?

- Nema koga ne bih želeo da intervjuišem. Kada sam počinjao želeo sam da upoznam Crnjanskog, Kapora i Džaju i u tome sam uspeo u prvih mesec dana svog boravka u Beogradu. Čuveni Enes Sengić, naslednik i zastupnik Krležinih prava, napisao je, između ostalog, kako se pojavio neki Marić koga ako ne pustite na vrata, pojavi se kroz prozor. Izazov mi je kad me neko odbije i spreman sam da čekam i 20 godina. Pre nekoliko meseci u Milanu sam pričao sa Vinkom Sindičićem, bivšim agentom i egzekutorom jugoslavenske tajne službe. Četrdeset godina sam smišljao kako i pokušavao da dođem do njega, čak sam silne pare potrošio kada je navodno lansirao sajt gde su za 50 evra mogle da se pročitaju tajne njegovog života, što je bila prevara. Sada kada smo se upoznali, nakon toliko decenija sam čuo priču koju sam želeo – kaže glavni i odgovorni urednik televizije Happy Milomir Marić, a Katarina Korša dodaje: - Jutarnji program se bavi svakodnevnim aktuelnim temama, socijalnim pitanjima i društvenim problemima i na te teme sa svima želim da razgovaram, kako bih omogućila publici da stekne uvid a gostu da kaže ono zbog čega je tu. Nekada upravo iz tih razloga ne iznosim svoje mišljenje, pri čemu mi glumačka profesija pomaže.

Zajedno sa kolegama sa televizije Happy radiš jednu zanimljivu predstavu. Gde sa njom nastupate i kakva je to vrsta predstave?

- Predstava “Balkanski seks i grad” je komedija koja je potpuno osvojila publiku kod nas i u regionu. Jovana Jelovac Cavnić, Marko Dolaš i ja smo ekipa koja je na turneji ove godine odigrala ovu predstavu više od 40 puta. Kako i dalje postoji veliko interesovanje, nastavićemo da je igramo i tokom sledeće godine. Već u februaru nastavljamo put Hrvatske, Slovenije, Bosne, Crne Gore... Predstava se bavi uvek aktuelnim pitanjima muško-ženskih odnosa, predrasudama... Mi započnemo temu, a publika se uvek pronađe u nekoj, jer je razbijen četvrti zid i podjednako sa nama učestvuje u predstavi – sa radošću pojašnjava Katarina.

Da li imate za sledeću godinu u planu neke nove emisije, serije ili TV lica?

- Za sledeću godinu imam u planu da skinem sebe sa televizije, kada već niko uticajniji to nije uradio – kaže za kraj Milomir Marić.

