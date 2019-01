MILIONI PRATILI DIGITALNE MARATONCE: Kultni srpski filmovi u novom ruhu na RTS

Od 8. januara u dva termina - popodnevnom i večernjem, na Prvom programu Radio-televizije Srbije gledaoci imaju priliku da pogledaju legendarna ostvarenje domaće kinematografije u novom ruhu.



U godini kad Javni servis Srbije proslavlja 60 godina rada milioni ljudi mogu da vidi digitalno restaurirane filmove "Specijalno vaspitanje", "Ko to tamo peva", "Miris poljskog cveća", "Maratonci trče počasni krug", "Kad budem mrtav i beo", "Nacionalna klasa", "Petrijin venac", "Lepota poroka", "Varljivo leto '68", "Leptirica" i "Plastični Isus".

foto: Privatna arhiva



Legendarne uloge glumačkih velikana poput Dragana Nikolića, Bate Živojinovića ili Ružice Sokiće ne samo da su sačuvani od propadanja nego njihove najbolje ili prve filmove danas mogu da gledaju i "deca naše dece" i da u njima uživaju uz vrhunski kvalitet slike i tona.



- Žalosno je bilo što su ti kultni naslovi bili u tako lošem stanju, što je bilo deprimirajuće za autore i gledaoce. Nepravda je ispravljena i kvalitet im je sada kao i kad su snimani. Danas kad živimo u digitalnoj eri, gde se vodi računa o kvalitetu slike i zvuke, divno je što ti filmovi žive ponovo i što neke nove generacije mogu da vide neka od remek-dela srpske kinematografije. Plašim se da ćemo teško u skorije vreme imati filmove tog kvaliteta i te težine - kaže urednica na RTS i filmska kritičarka Sandra Perović.

foto: Vladimir Šporčić



Slične impresije ima i urednik filmskog i stranog serijskog programa RTS Nikola Popević.



- Prezadovoljan sam i pozitivnim reakcijama i milionskom gledanošću, koja je prevazišla moja - velika- očekivanja. To me posebno raduje jer pokazuje da ne samo da publika gaji ljubav i interesovanje za klasični film već i da je pored bombardovanja kič sadržajima zadržala kulturu gledanja, da ume i želi da uživa i u vizuelnoj raskoši filmske umetnosti - kaže i Popević i dodaje:

- "Maratonci", "Ko to tamo peva" i drugi naslovi govore pre svega o ozbiljnosti i žilavosti jugoslovenske kinematografije, kao i činjenici da su i humor i drama osmišljavani tako da komuniciraju sa širim domaćim gledalištem, bez kalkulantskog ciljanja na strane festivale i nagrade. Ako se tome doda činjenica da su Srbi narod koji se suštinski mnogo ne menja, i humor i drama, svi ti likovi kojima se smejemo i/ili s njima saosećamo, relevantni su i prepoznatljivi i dan-danas. Samim tim i mlađa publika bez problema može da uživa u kultnim filmovima i da se divi genijalnosti filmskih autora i glumaca koji su stvorili likove koji među nama još uvek žive i koji su filmskim replikama uticali na naš svakodnevni govor. Ova nedelja restauriranih filmova je značajan podsetnik na veliko kulturno nasleđe koje imamo.

foto: Promo



Kultni filmovi snimljeni su u produkciji "Centar filma", a na njihovoj restauraciji radila je Jugoslovenska kinoteka. Direktor Kinoteke Jugoslav Pantelić najavio je ranije da projekat "Vip Kinoteka" predstavlja početak novog života kultnih ostvarenja naše kinematografije i da će digitalna restauracija srpskih filmskih klasika biti na njegovoj listi prioriteta. Dosad je digitalno obrađeno 10 filmova snimljenih od 1967. do 1993. godine.

Kurir/ Foto: Jugoslovenska kinoteka

Veliki planovi za 2019! Hit serije "Podmornica" i "Narkos" RTS neće razočarati publiku ni u narednog periodu.

- U 2019. nastavljamo u sličnom maniru, ne zapostavljajući ni strani filmski i serijski program, pa nas uskoro čeka veliki ciklus Fransoa Trifoa, kao i neke vrhunske serije poput nemačke "Podmornice", "Narkosa", novih sezona "Džejmstauna", "Okupiranih", "Gomore" - kaže Popević.

Kurir

Autor: Kurir