OD VEČERAS RADNIM DANIMA U 22 SATA NA PRVA TV POČINJU "ŽIGOSANI U REKETU" : U seriji se pojavljuje i košarkaška legenda Predrag Saša Danilović

Prva televizija uvrstiće u svoj bogat i najgledaniji domaći programski repertoar još jednu sjajnu igranu TV seriju producenta Dragana Bjelogrlića - "Žigosani u reketu". Serija će se emitovati svakog radnog dana u 22 sata.

foto: Promo

Priča govori o dvojici nekada nerazdvojnih prijatelja i saigrača u slavnom košarkaškom klubu, koji je danas na rubu propasti, a koji će njih dvojicu spojiti u pokušaju da ga podignu iz pepela. Ova savremena bajka zapravo je priča o drugoj šansi. Drugoj šansi za prijateljstvo, za oca i sina, propali klub, neostvarene talente, drugoj šansi u potrazi za srećom, za generaciju čije su najbolje godine pojeli skakavci. Jednu od glavnih uloga tumači Aleksandar Radojičić. On igra talentovanog košarkaša koji je izgubio samopouzdanje.

- Snimanje je bilo poprilično naporno, ali iskustvo je fenomenalno jer je odlična ekipa, odlična priča i kada radiš sa Bjelom, to se radi detaljno, znaš u svakom trenutku šta se od tebe očekuje. Bio je pravi izazov s obzirom na to da mi je ovo prva glavna, odnosno jedna od glavnih uloga u seriji. Što se tiče košarke, bilo je naporno, ali zadovoljstvo je kada spojim glumu i sport. Već sam se susretao sa košarkom u filmu "Bićemo prvaci sveta", ali to je bila priča o jednoj epohi. U seriji "Žigosani u reketu" sve je bilo zahtevnije, jer je priča savremena. To nije stara košarka, sve mora da bude realno, snimali smo po deset sati svakog dana, a na 40 stepeni to je bila otežavajuća okolnost - rekao je glumac.

U seriji se između ostalih pojavljuje i naš proslavljeni košarkaš Predrag Saša Danilović, a da li je bilo treme pred njim? Aca kroz osmeh odgovara:

foto: Promo

- Nije se žalio na ono što je video, tako da mislim da smo uradili dobar posao. Pored takvih asova imate veliku odgovornost, ali je zadovoljstvo još veće sarađivati s njima.

Glumačku postavu čine Nebojša Dugalić, Filip Šovagović, Dubravka Mijatović, Vesna Trivalić, Svetozar Cvetković, Aleksandar Radojičić, Milica Zarić, Iva Ilinčić, Miona Marković, Žarko Laušević, Bogdan Diklić, Predrag Ejdus, Žika Todorović, Boda Ninković, Nenad Heraković, Petar Benčina, Lucija Šerbedžija, Miša Dragičević, Jovan Jovanović, Vučić Perović, Pavle Vrkljan i Milorad Kapor.



