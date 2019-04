NOVA EMISIJA NA O2 TELEVIZIJI FOKUS: Od ponedeljka, 8. aprila, svakog radnog dana u 16.30 časova

U razgovoru jedan na jedan, do najvažnijih odgovora na aktuelna pitanja!

Društveni, dnevno-politički i ekonomski događaji ali i najnovija dešavanja u oblasti kulture, medija i sporta koja su važna za Srbiju, region i svet, predstavljaće okosnicu nove emisije „Fokus“ koja će se emitovati od danas na O2 televiziji. Emisija će se prikazivati svakog radnog dana u 16.30, a vodiće je novinar i urednik Oliver Jakšić.

„Fokus“ će se emitovati uživo, a u razgovoru jedan na jedan, Oliver će od svog sagovornika pokušati da dobije direktne odgovore na najaktuelnija pitanja koja su važna sa građane Srbije.

Oliver ima višegodišnje i bogato televizijsko iskustvo. Vodio je i uređivao brojne emisije iz ekonomsko-političke oblasti, potom nastavio kao urednik informativnog programa na nekoliko TV stanica, uključujući i Našu televiziju odakle prelazi i pridružuje se timu O2TV gde će uređivati i voditi novu emisiju „Fokus“.

Oliver s nestpljenjem iščekuje početak emisije i o tome šta je za njega najveći izazov kaže: „Svakako doći do odgovora na pitanja koja su bitna za naše građane. S obzirom na to da je emisija bazirana na najaktuelnijim temama, praktično na dnevnom nivou, biće izazov i odabrati adekvatne sagovornike, koji su u mogućnosti da, u datom trenutku, odgovore na takva pitanja. Pošto je predviđeno da emisija traje od 15 do 20 minuta, moraćemo da budemo brzi i precizni“.

Oliver najavljuje i svog prvog sagovornika: „Prvi gost je Bogoljub Pješčić, čovek za kojeg kažu da je, između ostalog, pretio našim kolegama novinarima. Bilo je prethodnih dana mnogo priče oko toga, ali i oko nekih drugih stvari povezanih sa gospodinom Pješčićem, pa ćemo da se potrudimo da iz prve ruke saznamo šta se sve dešavalo i gde je istina“.

Voditelj kaže da će insistirati kod svojih sagovornika na iskrenosti i preciznosti. „To su, čini mi se, i najbitnije, ali i najteže ostvarive stvari kada je naš posao u pitanju, i s tim u vezi nemam nikakvu dilemu“, ističe Jakšić.

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir