ELA ELA SHOW – MILOMIR MARIĆ U RINGU SA ČETIRI ŽENE: Saznajte koji muškarci nisu za ženidbu

U najnovijem izdanju emisije Ela Ela SHOW imaćete priliku da vidite i čujete kako se snalazi jedan muškarac sa četiri opasne žene, ali i kako izgleda kada po prvi put pred kamere stane jedan od najintrigantnijih parova sa domaće javne scene!

Voditeljka Jovana Jeremić je u goste pozvala uvek raspoloženu Nadu Obrić koja se lavovski izborila sa bivšima, ali i sa bolešću, Slavicu Ćukteraš koja se uspešno vratila na scenu i par koji intrigira javnost već punih 25 godina - književnicu Vesnu Radusinović i Milomira Marića, i izazvala ih na debatu s zanimljivom temom – Koji muškarci nisu za ženidbu!

Vesna Radusinović je bombastično i u svom stilu otvorila emisiju zapanjivši sve rekavši da u suštini ni jedan muškarac nije za ženidbu! Nada Obrić je podelila svoja gorka i slatka iskustva iz prethodnih brakova, dok Slavica Ćukteraš kao „sveže udata“ mlada mama veruje da svako ima šansu, samo ako veruje u ljubav i brak.

Milomir Marić je na savršen način objasnio koja je tajna veze između Vesne i njega rekavši da su oni u „životnom braku“ iako nikada nisu zvanično potpisali papire i stali pred matičara.

Dobro raspoloženi gosti su otkrili i još neke pikanterije iz svog života.

Pevačica Slavica Ćukteraš se prisetila svojih devojačkih dana i priznala da pre braka nije imala mnogo sreće sa jačim polom.

Kad sam svog sadašnjeg supruga prvi put videla u jednom klubu, znala da sam da je to to! On će biti moj muž - istakla je Slavica.

Vesna Radusinović je ekskluzivno po prvi put na Happy televiziji pričala o svom prvom braku, ljubavi i odnosu koji ostaje među bivšim supružnicima, dok je Milomir Marić otkrio da je u najnovijoj knjizi svoje supruge, saznao i kako bi mogao da završi ako bi bio uhvaćen u preljubi!

Scena sahrane je fantastična, prosto da čovek poželi nešto tako na koncu svog života – rekao je Marić izazvavši smeh kod svih u studiju.

Šta su još gosti otkrili, koje tajne iz mladosti i kako su neke ljubavi, raskidi i razvodi uticali na njih, kome bi oprostili sve, a kome nikada ni najmanju sitnicu, koji su to muškarci za ženidbu i ima li ih, saznajte u najnovijem izdanju sve gledanije emisije Jovane Jeremić - Ela Ela Show, u nedelju u 18.30 na Happy TV.

