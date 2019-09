DUŠAN KALIČANIN ŠTOPUJE VREME U KVIZU „ŠTOPERICA“: „Igrajte se s nama, zabavite se i zaradite novac!“, poručuje voditelj

Od ponedeljka, 2. septembra, na O2 televiziji gledaoci će imati priliku da uživaju u novom, "uličnom", kvizu "Štoperica". U ulozi voditelja i glavnog animatora naći će se glumac Dušan Kaličanin, koga mnogi pamte kao Jocu iz serije "Istine i laži". Kakva su pravila, ko može da učestvuje i kakve nagrade takmičari mogu da očekuju, otkrio nam je upravo Dušan.

„Prijavljivanje zapravo ne postoji. Ukoliko žele da učestvuju u "Štoperici" i osvoje nagrade, ljudi na ulici treba da odreaguju na naš poziv kada se spontano sretnemo. Bili smo već u Novom Sadu, Beogradu, Nišu... Svakog vikenda smo u nekom novom gradu. Družimo se s ljudima”, kaže uvek nasmejani Dušan I dodaje: “Gledaoce, a i takmičare, očekuje divan kviz koji ima dve runde. U zavisnosti od brzine i odgovora koje daju, mogu da osvoje i do 15.000 dinara. Najzabavnije u celoj priči je što ja nosim štopericu i što je vreme za davanje odgovora ograničeno. To je prepreka koja malo uznemiri takmičare, ali donosi dobru zabavu”.

Poznatog glumca videćemo prvi put u ulozi domaćina jedne emisije: “Pre akademije, bio sam klinac, amater i sve što sam radio nije imalo tu vrstu odgovornosti. Prvi put kao profesionalni glumac dolazim u situaciju da radim nešto gde se od mene zahteva jedan čudan balans. Nemate mnogo prostora da budete skroz privatni, morate da ispoštujete neku formu, a opet to nije gluma, nego je nešto gde ja dajem malo svog privatnog šarma ili neke pozitivne energije koju inače osećam jer volim ljude. Tako da, trudim se da budem otvoren, a vidim da takmičari lepo reaguju na to i mislim da je to dobra formula koja može da vodi ka dobroj atmosferi za obe strane. Kako sam se snašao... Još uvek ne znam. Prijatno mi je, zabavan mi je format, družimo se lepo, malo proveravamo znanje i vidim da se i takmičari dobro zabavljaju sa mnom”.

Kaličanin ima I jednu važnu poruku za sve naše sugrađane: “Apelujem na ljude koji me sretnu sa štopericom u ruci, pošto je vreme za davanje odgovora ograničeno, a brzina je vrlina, budite otvoreni, pristanite da se igrate sa nama, nemojte imati onaj strah da ćete se izblamirati, jer to u ovom našem kvizu ne postoji. Budite hrabri, dođite da se malo družimo, da se zabavljamo i da malo proverimo znanje!”.

