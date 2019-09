ROK LEGENDA U NARODNJAČKOM MANIRU: Bora Čorba snimio naslovnu numeru serije „Crveni mesec“!

Najambiciozniji projekat koji TV Pink pokreće u godini kada obeležava 25 godina postojanja, serija „Crveni mesec”, doneće mnogo novina na medijsku scenu Srbije, a između ostalog – slušaćemo našeg najznačajnijeg rokera kako izvodi narodnu pesmu. Legendarni Bora Đorđević otpevao je i snimio spot za numeru „Stani, stani Ibar vodo”, Dragiše Nedovića, u aranžmanu Marka Kona, koja će biti korišćena kao uvodna špica ove istorijske ljubavne priče nastale po ideji Željka Mitrovića i scenariste i reditelja Romana Majetića.

Premda je duže od četiri decenije na muzičkoj sceni, Bori je ovo prvi put da peva narodnu pesmu, i prvi put je snimio špicu za neku seriju.

„Pesma koju je aranžirao Marko Kon za mene je bila veliki izazov, jer nije moj fah – kaže roker Bora Đorđević.“ - Kada smo ušli u studio da je snimimo, bili su tu i producent serije i reditelj i svi su bili oduševljeni. Uzbuđen sam što će se 120 puta čuti ta numera u špici serije.

U najmodernijem kompleksu filmskih studija u ovom delu Evrope - Pink film international, u Šimanovcima, izgrađen je veličanstven eksterijer sa beogradskim značajnim zdanjima iz perioda pred Prvi svetski rat, dok se u velikom studiju kriju foajei beogradskih hotela, bordel, Apisova kancelarija, ali i, razume se – kafana. Upravo tu je Bora snimio spot za numeru “Stani, stani Ibar vodo”.

„Bilo je fantastično na snimanju“ – tvrdi Bora. „Još nisam video spot, ali smo tokom snimanja i ja i svi prisutni bili oduševljeni kako je to realizovano. Radili smo ceo dan, i jeste bilo naporno, ali je fascinantno koliko je u tu seriju, pa i spot, uloženo novca, koliko je ambiciozno i kakva je to scenografija. Četiri kočije na snimanju spota, to još nisam video. Pa, fantastični kostimi za glumce, a ovaj koji sam ja nosio u spotu sam poželeo da imam za svoje svirke. Mnogo je uloženo, mislim da će se još više vratiti.“

Snažna ljubavna priču između mladog srpskog oficira Vojske Kraljevine Jugoslavije Nikole Stanimirovića, koga tumači maestralni Miloš Đurović, i ćerke austrijskog diplomate Sofije Bauman, u tumačenju briljantne Ivane Dudić, smeštena je u period od avgusta 1913. do kraja 1915. godine. Serija “Crveni mesec” će pored melodrame, prikazatiu i turbulentni istorijski period i život prestonice pred Prvi svetski rat, a upravo to je inspirisalo autore da numera “Stani, stani Ibar vodo” bude uvod u svaku epizodu, jer – život teče svojim tokom, bez obzira na naše planove. Premijerno emitovanje najznačajnijeg Pinkovog projekta zakazano je za 7. oktobar, a serija "Crveni mesec" emitovaće se svakog radnog dana.

