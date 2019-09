GLUMICA OLGA ODANOVIĆ O ULOZI NATALIJE U NAJAMBICIOZNIJEM PROJEKTU TV PINK: Ni jedna naša serija nije kao “Crveni mesec”!

Kada prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu i glumica za iskustvom dužim od tri decenije tvrdi da prvi put učestvuje u projektu koji je po žanru i načinu igre drugačiji od svega što je do sada radila, publika može mnogo da očekuje od serije “Crveni mesec”, koja ih očekuje na njihovoj omiljenoj TV Pink od 7. oktobra u 21 čas. U razgovoru sa Olgom Odanović saznajemo i da joj je bilo izuzetno drago kada joj je autor serije Roman Majetić dodelio ulogu Natalije, Sofijine bake, koju igra Ivana Dudić.

Pričali smo Roman i ja da je baka u neko svoje vreme bila kao i Sofija, koja je u ovoj seriji devojka ispred svog vremena, malo buntovna, bori se za svoju slobodu i mišljenje i ima stav - opisujući svoju rolu, Olga nas ujedno uvlači i u radnju serije “Crveni mesec”. - Natalija je za svoje vreme bila ista kao i Sofija koju ćete upoznati, i ona je bila veoma slobodna u stavovima i razmišljanjima. One su jako bliske i sve Sofijine životne dileme, nedoumice i problemi prolaze prvo kroz priču sa bakom. Baka je njen oslonac, njena produžena ruka, ima empatiju za sve njene probleme, ali ume i da se usprotivi kada treba da joj skrene pažnju na neke stvari.

foto: Promo

Odnos koji u seriji imaju Natalija i Sofija izgradile su i Olga i Ivana tokom snimanja. Uz međusobno poverenje sve se lako dogovaraju i grade svoje likove na tome. Pored toga, Olga ističe da se svi koji rade na ovako velikom i zahtevnom projektu raduju svakom snimajućem danu. A po čemu se “Crveni mesec” izdvaja od svih drugih serija, Olga kaže:

Čini mi se da ni jedna naša serija nije kao ova. Ona žanrovski miksuje istorijski deo, koji se prelama na tri porodice, Stanimiroviće, Ružičiće i Baumenove. Roman Majetić, koji je u dogovoru sa Željkom Mitrovićem, autor tog projekta, napravio je jednu fantastičnu stvar, a to je da centralna priča bude ljubavna i da ima karakter jedne telenovele, a da sa druge strane imate istorijske događaje i okvire koji se prelamaju preko te tri porodice. Mislim da je to jako zanimljiva forma i koncept i nadam se da će publika zaista uživati, pa čak i naučiti mnoge stvari koje nismo stigli da učimo iz istorije ili smo ih zaboravili, a važni su događaji.

foto: Promo

Ističući bogatu srpsku istoriju, Olga sa ponosom govori o seriji “Crveni mesec” i načinu na koji su pomešani žanrovi, što do sada nije viđeno kod nas.

U odnosu na sve druge, “Crveni mesec” je toliko unikatna i originalna serija da sam sigurna da će naći put do srca gledalaca.

U toj originalnosti veliki učinak imaju i kostimi koje je kreirala kostimografkinja Nevena Milovanović.

Moj duboki naklon za Nenu, koja je, a to mogu slobodno da kažem u ime svih kolega, napravila fantastičan posao i koja nas je tako obukla da nam je pomogla da iznesemo sve te likove, a to je jako važno kada se radi epoha – kaže Olga. - Nena i svi ljudi koji predano rade na ovoj seriji jako se trude da sve bude kako treba i svi daju svoj maksimum. Nezahvalno je govoriti sada o rezultatu, poslednju reč daje publika, ali tvrdim da smo dali sve od sebe da to izgleda kako treba i da se ne stidimo ničega.

A šta će reći publika, saznaćemo nakon 7. oktobra i premijernog prikazivanja jednog od najambicioznijih projekata kojim TV Pink, između ostalog, proslavlja 25 godina neprikosnovenog liderstva na medijskoj sceni Srbije.

