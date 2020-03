NOVA SEZONA POZNATOG KVIZA! “ŠTOPERICA” JE SVUDA – BUDITE SPREMNI! Od danas radnim danima od 18.20 na B92 televiziji

Poznati glumac i voditelj kviza Dušan Kaličanin krenuo je u novu “poteru” za dobitnicima vredne novčane nagrade, Imajući u vidu popularnost kviza, sugrađani su već dobro upoznati sa pravilima, a I sve je manja trema kod učesnika - “U zavisnosti od brzine i odgovora koje daju, mogu da osvoje i do 15.000 dinara. Najzabavnije u celoj priči je što ja nosim štopericu i što je vreme za davanje odgovora ograničeno. To je prepreka koja malo uznemiri takmičare, ali donosi dobru zabavu”, kaže Kaličanin. On dodaje da su u prethodnoj sezoni sugrađani fantastično reagovali ali da ga često pitaju što ekipa nije češće u Beogradu: “Trudimo se da za sezonu obiđemo što više mesta i to je čarobna strana Štoperice. Posebno je zanimljivo da u određenom gradu imamo takmičare koji su u poseti iz nekog drugog grada što situaciju čini spontanijom. Štoperica je svuda - budite spremni!”.

“Štoperica” zasigurno ima mnogo angedota, a voditelj kaže da ne može da zaboravi takmičara iz Subotice koji se upleo dok je izgovarao Eukaliptus. Ipak najveće anegdote su iza kamera sa ekipom. U Sremskim Karlovcima u samom centru dok je izgovarao najavu, kroz kadar je prošao ovan. Dušan ističe da su se takmičari prilično opustili ali uvek postoji ona startna zadrška - “Ljudi se plaše da nešto neće znati i da će se “izblamirati” kako kažu. Nije sramota nešto ne znati, niko od nas ne poznaje sve oblasti. Kako se nosimo sa neznanjem može biti ružno. Niko ne zna sve”.

U novoj sezoni očekuje nas više dinamike i slobodnije takmičare: “Ljudi su upoznali atmosferu Štoperice i često sami priđu da pitaju za učešće što me raduje i inspiriše da uz proveru znanja i brzine kao i novčane nagrade, nastavimo da upoznajemo našu prelepu zemlju kroz ljude sa kojima se susrećemo. Biće mnogo iznenađenja zato gledajte svakog radnog dana od 18:20 na televiziji B92 nove epizode Štoperice”, nagoveštava voditelj.

