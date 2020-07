NEVENA BOŽOVIĆ O IZVOĐENJU ČOLINE PESME: Nije bilo lako, osećam veliku odgovornost

Nevena Božović je svoju letnju idilu I boravak na plaži morala da prekine zbog poslovnih obaveza. Naime, ona je potvrdila svoje učešće u najvećem radijskom projektu ZPZ Xtra koji startuje 15.jula na Radiju S.

Nevena je obradila Čolinu pesmu “Produži dalje” koja će biti emitovana u sredu 15. Jula u 9h na Radiju S, dok će spot za pesmu biti premijerno prikazan istog dana u 14h na yt kanalu Radija S.

foto: Promo

- Da sam mogla da biram - to bi bilo to. Jako sam uzbuđena zbog pesme koju sam snimila I što je to pesma Zdravka Čolića. Imam veliku odgovornost, a u isto vreme veliko zadovoljstvo I sreću. Jedva čekam da posle nekog vremena vidim konačan utisak kod publike I kod ljudi koji ovu pesmu znaju iz 1977. godine. Veliki hit kao što je pesma “Produži dalje” nije bilo lako napraviti u potpuno drugačijem stilu I aranžmanu. Iskreno se nadam da smo uspeli da približimo malo drugačiji zvuk, a da opet to ostane Zdravko Čolić – rekla je Nevena Božović.

Pored Nevene, u ovom projektu učestvuju Anđelina, Sara Jo, Zoi I Edita, a za svaku od obrada biće snimljen I video spot.

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir