„JUTRO“ PRVE TV NAJGLEDANIJI JUTARNJI PROGRAM: Mladi voditelji osvojili gledaoce Srbije

Bojana, Jelena i Filip: „Zahvalni smo gledaocima što se bude sa nama“

Bojana Bojovic, Jelena Nikolić i Filip Čukanović zamenili su tokom vrelih letnjih dana poznat voditeljski par Jovanu Joksimović i Srđana Predojevića koji su na zasluženom godišnjem odmoru. Ova mlada TV lica mogu se pohvaliti bogatim novinarskim iskustvom na terenu, a dobli su šansu da se oprobaju i kao voditelji jednog od najzahtevnijih programa kao što je jutarnji. Sudeći prema zvaničnim rezultatima merenja gledanosti, oni su poverenje televizije i više nego opravdali. Jutro na Prvoj je najgledaniji i najpopularniji program u Srbiji, a Bojana, Jelena i Filip uspeli su da svojim šarmom i profesionalnim stavom zadobiju još veće poverenje gledalaca u ovim toplim danima i tako pojačaju prednost ovog programa u odnosu na konkurentski.

Oni doduše ostaju skromni u svojim komentarima: „Uvek prijaju pohvale ali brzo se zaboravi šta je bilo juče. Program se pravi svakoga dana iznova i nema vremena, a ni prostora bilo kakvom kiksu. Pohvale obavezuju ali su dobre i za samopouzdanje“ kaže Filip Čukanović. S njim se slaže i Jelena koja smatra da treba ostati na zemlji, svesni svojih kvaliteta ali i nedostataka. Bojana ističe da je u ekipu Jutra ušla bez velikih očekivanja jer nije lako menjati Jovanu I Srđana: „Ušla sam sa željom da dam svoj maskimum i da opravdam poverenje gledalaca koje su oni stekli gradeći i radeći ovaj Jutarnji program. Veoma sam zahvalna gledaocima što se ovoga leta bude baš sa nama“.

Na pitanje koji su to ključni sastojci za uspeh Jutra na Prvoj, Jelena odgovara: timski rad, poverenje i kolegijalnost. Veliki broj ljudi radi na ovako zahtevnom projektu i svako u tom lancu igra važnu ulogu. Neposrednost, iskrenost, osmeh i osećaj kod gledalaca da smo i mi sasvim obični ljudi je veliki plus. Filip se takodje slaže da je važno pričati o temama koje zanimaju gradjane: „Ja radim vikendom kada ljudi žele da se opuste ali i čuju o temama koje ih se lično tiču. Putem svog instagrama uključio sam i gledaoce u program tako da i oni mogu gostima da postavljaju pitanja. To mi je posebno važno jer taj program i pravimo za publiku. Trudim se da budem dobar komšija sa kojim želite da popijete prvu jutarnju kafu“. Bojana ističe da je veoma važno biti aktuelan i baviti se gorućim temama ali na pravi način i iz pravog ugla.

Zbog korone ovo leto je specifično pa je teže pronaći sagovornike nego prethodnih godina ali kako naši sagovornici ističu, zahvaljuči odličnom uredničkom timu, lako rešavaju sve probleme u hodu i ne žele da gledaoce opterećuju takvim stvarima. Zajednički ritual ovi ranoranilaca je jutarnja kafa. Bez nje ne ulaze u studio, a Filip ističe da ipak najviše voli da je popije tokom programa, zajedno sa gledaocima.

Složni su da rad na terenu i u vanrednim okolnostima donosi specifičan naboj adrenalina koji će se retko doživeti u studiju, vole podjednako da čuju i kritiku i pohvalu jer je to važno za profesionalni rast. Filip ističe da mu često zameraju da prekida goste, Bojana da joj govore da bi trebalo više da se smeje, a Jelena ističe da bez obzira šta vam zameraju, ne sme biti sujete. Ovi izuzetno mladi i uspešni voditelji ponosni su na impresivan uspeh Jutra i izveštaje o gledanosti prema kojima ih izmedju ostalih najviše prati urbana publika do 50 godina starosti.. Stoga obećavaju da će nastaviti da budu prvi u svemu i poručuju da nas do kraja leta očekuju aktuelne priče, teme i najzanimljivi sagornici: ”Nastvaite da se budite sa nama i sve će vam biti jasno. Hvala na poverenju.”

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir