JESENJU SEZONU NA PRVOJ ZAPOČINJEMO S PUNO DOBRE ZABAVE: Od danas uživajte u novim epizodama PRAKTIČNE ŽENE i EXKLUZIVA

Od danas kreće nova, šesta, sezona „Praktične žene”, na čelu sa Natašom Pavlović, koja je za gledaoce zakuvala neke nove, zanimljive teme i spremila nove začine za život. “Vraćamo se sa odmora puni energije spremni za novu, još bolju sezonu. I odmah na početku ćemo se pohvaliti novom šarenom, veselom scenografijom, ali i novom uvodnom špicom, za koju će se, sigurna sam, publika vezati, baš kao i za prethodnu. Ali, to nije sve! Očekuje vas još jedan novitet – naš novi prijatelj u studiju, ali da biste znali o čemu se radi, moraćete biti sa nama već danas. Što se tiče sadržaja emisije, kao i do sada, biće svega što zanima publiku, a to je sve ono što ima veze sa našim domom i naravno zdravljem”, kaže Nataša.

Sve je lakše s “Praktičnom ženom”, jer ona svojim savetima i idejama, uz pomoć sjajnih gostiju, čini život jednostavnijim i lepšim.

I ekipa “Exkluziva”, predvođena urednicom Danijelom Buzurović danas započinje novu, jedanaestu sezonu, sa ciljem da i dalje budu prvi i na pravom mestu, sa proverenim ekskluzivnim informacijama iz sveta poznatih. “Ove godine emisija “Exkluziv” slavi svoj 10. rođendan, pa smo tim povodom uveli rubriku koja se zove “Exkluzivni vremeplov” u kojoj plovimo unazad kroz vreme sa zvezdama, pratimo njihove promene tokom ovih 10 godina, kako su izgledale i šta su govorile u tom periodu. To je rubrika koja je privukla puno pažnje tokom leta, a dodatno ćemo tokom cele ove godine puštati najbolje priloge “Exkluziva” u proteklih 10 godina. Exkluzivni izveštaji se, naravno, nastavljaju, ali usled pandemije Korona virusa, koja nas je sve zadesila, su nešto drugačiji, ali zato se trudimo da više istrazujemo kako funkcioniše estrada tokom korone, kako funkcionišu pozorišta, kulturna i zabavna scena, kako će sve to dalje izgledati. Imaćemo i velike intervjue sa velikim zvezdama, povodom 10. rođendana emisije. A posebno iznenađenje će biti novi vizuelni izgled priloga”, najavila je Danijela.

Gledajte “Praktičnu ženu” svakog radnog dana u 16.35h i “Exkluziv” u 17.30h na Prvoj.

