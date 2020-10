SUTRA POČINJE NOVA SEZONA KVIZA “ŠTOPERICA“: Novi domaćin, Uroš Jovčić, dočekuje vas svakog radnog dana od 18.20 na B92

Nova sezona zabavno-edukativnog „uličnog“ kviza „Štoperica“ startuje u utorak 6. oktobra na B92 sa novim voditeljem, Urošem Jovčićem, u glavnoj ulozi.

„U avgustu smo počeli sa snimanjem i bili smo u raznim gradovima Srbije, od Novog Sada i Sremskih Karlovaca do Pirota i Vranja. Jako mi je zanimljivo na snimanju jer prvi put radim ovakav voditeljski posao, posebno u smislu da smo napolju i tražimo takmičare za kviz, gde na ulici „spopadam“ ljude i pitam ih da učestvuju u kvizu, što je potpuno novo iskustvo za mene. Zanimljiva mi je interakcija sa ljudima, da vidim njihove reakcije i popričam sa njima, da li se plaše, koliko znaju, da li su nekad učestvovali u kvizu itd. Ekipa sa kojom radim je divna, ekipa velikih profesionalaca, koji su me prihvatili kao svog i prija mi ta atmosfera. Reditelja Vladimira Kurcubića znam još sa Akademije i prvi studentski film koji sam snimio on je režirao, tako da sad imamo priliku da opet radimo zajedno. Spremili smo i novi segment Štoperice, smišljamo kako bismo završili kviz na razne šaljive načine, pa tako ja u odjavnim delovima imam 20 sekundi u odjavnim delovima da nešto smešno uradim: često dajem neke čudne savete, ili imam neku vrstu izazova ili rekorda koji pokušavam da oborim. Tako da se ja na snimanjima odlično zabavljam, a jedva čekam da i gledaoci dobiju priliku u tome da učestvuju“, rekao je Uroš.

Kviz „Štoperica“ se sastoji iz dve runde, pri čemu se vreme za odgovaranje meri štopericom. U prvoj rundi takmičari odgovaraju na tri pitanja, a za svaki odgovor imaju na raspolaganju po 10 sekundi. Ukoliko tačno odgovore, osvajaju zagarantovanu sumu. U drugoj rundi ih čeka šest pitanja, sa po 20 sekundi za svaki odgovor. U zavisnosti od brzine i tačnosti odgovora koje daju, mogu da osvoje i do 15.000 dinara.

