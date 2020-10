SPOJ NAJGLEDANIJE TV I NAJPOPULARNIJE ŽENSKE GRUPE: “Hurricane” devojke snimile naslovnu numeru za seriju “Jugoslovenka”

Kao što je najavljeno, istorijska dramska serija “Jugoslovenka”, idejnog tvorca Romana Majetića i producenta Željka Mitrovića počinje sa emitovanjem 12. oktobra na TV Pink. Nakon velikog uspeha “Crvenog meseca”, publika širom regiona s nestrpljenjem očekuje “Jugoslovenku”, a u susret početku emitovanja, otkrivamo vam nove detalje ove istorijsko-ljubavne drame. Pesmu “Stani, stani, Ibar vodo” u izvođenju Bore Čorbe ste kroz skoro 130 epizoda slušali kao špicu “Crvenog meseca”, a Marko Kon će biti zadužen muziku i u seriji “Jugoslovenka”. Tokom leta, Kon uz konsultacije sa autorskim timom komponovao muziku za naslovnu numeru, a juče je ta pesma i snimljena. U studiju jednog od naših najpoznatijih muzičkih producenata razgovarali smo o ovoj numeri, koja će sasvim sigurno obeležiti seriju “Jugoslovenka”.

foto: Jelena Simonović

- Pesma je pisana u duhu vremena u kom se odigrava serija, iako smo dozvolili sebi umetničke slobode i malo otišli izvan okvira tog doba, jer u tom periodu nije nastalo mnogo umetničkih dela. Zanimljivo je da se u pesmi smenjuju standardni četvoročetvrtinski ritam i sedmoosminski ritam karakterističan za bivšu Jugoslaviju, u ovom slučaju buduću jer u seriji tek treba da se stvori ta država. U izboru instrumenata sam se sveo, ograničio, a sve kako bih imao veću slobodu, što zvuči paradoksalno, ali je odličan umetnički postupak. U obzir su došli intrumetni koji se pojavljuju u simfonijskom orkestru sa akcentom na gudačke instrumente, zatim tradicionalni udarački instrumenti – tapani, darbuke, neki intrumenti s početka 20. veka – i jedan ozbiljan sintisajzer koji je iz 21. veka. Dakle, to je jedan konglomerat 18. i 19, početka 20. i 21. veka – sve to spakovano u ovoj numeri. Sam tekst govori više za sebe nego što bih ja mogao da kažem, ali je potpuno jasno da ga peva verna ljuba svom dragom koji je otišao u rat i kog čekaju ona i njegova majka, a sve je to personifikacija otadžbine koja čeka povratak heroja – objašnjava Kon.

foto: Jelena Simonović

Na iznenađenje mnogih, naslovnu numeru za seriju “Jugoslovenka” otpevale su članice trenutno najpopularnijeg ženskog benda “Hurricane”: Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić, a Kon otkriva zbog čega je zbor pao baš na njih.

- Ovo je numera kakvu one nikad nisu pevale do sada, ali im se veoma dopada i upravo je u tome draž: kao što smo spojili sintisajzer iz 21. veka i gudače iz 19. veka, tako je odlična fora da spojimo tradicionalnu numeru i trenutno najmoderniji ženski sastav.

foto: Jelena Simonović

“Hurricane” devojke su rado prihvatile Markov poziv da otpevaju naslovnu pesmu za seriju “Jugoslovenka”, jer vole da eksperimentišu sa žanrovima. Sanja, Ksenija i Ivana su veoma počastvovane i odmah su prihvatile izazov.

- Ovo je veliki izazov, uglavnom kada se govori o muzici, filmska i serijska muzika su najzahtevnije i generalno najpoštovaniji pravac u muzici – rekla je Sanja, a Ksenija i Ivana su se složile da je izuzetna čast raditi na ovakvom projektu:

- Velika nam je čast, ovo će biti veoma gledana serija, sigurne smo da će ispasti sve super.

Pesma zaista jeste odstupanje od njihovog fazona, ali su Sanja, Ivana i Ksenija sigurne da će se odlično snaći i u ovakvoj tradicionalnoj numeri.

- Ovo je prava filmska numera, arhaična, u skladu sa vremenom, baš nam se sviđa – rekle su devojke.

foto: Jelena Simonović

Kako zvuči pesma i kako su se članice grupe “Hurricane” snašle u ovom zahtevnom zadatku, saznaćete već u ponedeljak 12. oktobra kaa čujete špicu serije “Jugoslovenka”.

