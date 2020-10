JUTJUBERI PREDSTAVLJAJU TRENDING PRE SVIH NA RED TV-U: Sa Conetom i Duxom saznajte najbolje novitete sa Jutjuba!

Influenseri na televiziji!? O da, shvatili smo od 3. oktobra da je to vrlo moguće. I to jako uspešno! I to na RED TV-u! Nosioci internet generacije dobili su priliku da sve ono što rade na društvenim mrežama koje su pokorili i zbog čega su popularni- prenesu na televiziju. Idoli mladih; talentovani, interesantni i inovativni krupnim koracima osvajaju televizijski prostor.

Duxa i Cone, iskusni jutjuberi, zaduženi su za emisiju “Trending”– gde publici pokazuju šta je najbolje na Jutjubu i šta je u trendingu, kao i “Youtuber”, gde otkrivaju sve tajne Jutjuba i kako postati tjuber. Pored toga, za sve noćne ptice, RED TV donosi najkasniji jutarnji program u Srbiji: “Ustanak” koji počinje onda kada se ostali jutarnji programi završavaju, u kome možete između ostalih influensera gledati i ovaj popularan dvojac.

U emisiji “Trending” na RED TV-u imamo priliku da istražimo Jutjub trending stranicu iz našeg regiona – koje su pesme najslušanije, koji jutjuberi su sada na trendingu, koje su aktuelne vesti, i to sve publika RED TV-a ima priliku da sazna pre svih u nedeljnoj emisiji “Trending”, sa Conetom i Duxom.

Nemanja Arsić, poznatiji kao Cone, na društvenim mrežama je aktivan još od 2010. godine, a Jutjubom se bavi 7 godina i na njegovom kanalu se mogu naći razni skečevi, zanimljivi izazovi i vlogovi. Uživa da nasmeje ljude svojim sadrzajem i takav sadržaj je uvek i bio najgledaniji na njegovom kanalu. Pored dara da nasmeje i oraspoloži, voli da iskoristi svoj uticaj i na koristan nacin. Ambasador je Unicefa i student računarske multimedije. Voli sport i putovanja i jedan od ciljeva mu je da poseti svaku drzavu na planeti. Obožava svoj posao, jer radi ono što voli, a svoju pasju uspešno je preneo i na RED TV.

Dušana Vukovića, poznatijeg kao Duxu znamo kao momka koji se bavi Jutjubom već 6 godina i upoznaje publiku sa neverovatnim stvarima koji pružaju drugima zabavu. Studira digitalni marketing i uspešno vodi svoju firmu za audio-vizuelnu produkciju. U slobodno vreme igra igrice i čita o medicini. Da, dobro ste pročitali! On je mlada, svestrana ličnost i njegova interesovanja prostiru se na mnogim poljima. Voli jake izazove, “proračunat rizik”, kao i neverovatne avanture. Jedan od izazova je i rad na RED TV-u, koji je sa uzbuđenjem prihvatio.

Ako koji slučajem niste znali - Jutjub trending je kategorija koja je rezervisana samo za najuticajnije i nije vezan samo za broj pregleda. Trending izvlači kvalitetan sadržaj na površinu, kako bi korisnici lakše došli do njega i to klipove koji su pogodni za prikazivanje velikom broju gledalaca, vezani za trenutno aktuelnu temu na Jutjubu ili generalno u svetu, kao i kreativne i sadržajne klipove. Bazira se na broju pregleda, i na tok rasta, odakle pregledi dolaze, kao i starost videa. Jutjub naglašava da nikad ne favorizuje određene stvaraoce sadržaja na svojoj platformi, već da sastavlja liste potpuno objektivno.

Kako bi bili u toku sa najpopularnijim videima, pratite Coneta i Duxu u njihovoj emisiji “Trending” na RED TV-U i ne dozvolite da vam sa ove platforme išta promakne, jer sa ovim popularnim tjuberima saznaćete šta se na treningu dešava pre svih.

