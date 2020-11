Novinarski tim Prve televizije ponovo osvaja nagrade na prestižnim festivalima Press vitez i Interfer

Na prestižnom regionalnom festivalu TV minijature "Press vitez", koji je juče održan u Zrenjaninu, redakcija emisije Exploziv postigla je izuzetan uspeh. Od ukupno dvadeset dve nagrade, Exploziv je osvojio pet prestižnih, među kojima i jednu glavnu nagradu, Grand prix Press vitez 2020.

Grand prix Press vitez 2020 u kategoriji dokumentarnog programa osvojio je novinar i urednik emisije "Exploziv" Dejan Vučenović za dokumentarni film "Život sa trubom".

Zlatna medalja Press vitez 2020 pripala je novinarki Leni Sladojević za dokumentarni film "Kobišnica Bukovče".

Srebrnu medalju osvojila je Jasna Đurović za dokumentarni film "Betmen", dok je Bojana Katić osvojila bronzanu medalju za film "Pater Noster".

​Snimatelj Marko Kostić osvojio je zlatnu medalju za kameru, za dokumentarni film "Život sa trubom".

Novinar Zoran Maksimović dobitnik je dva prestižna novinarska priznanja

za reportaže objavljene u Explozivu na Prvoj televiziji. Na regionalnom festivalu televizijskih minijatura „Press vitez“ u Zrenjaninu nagrađen je specijalnim priznanjem za dokumentarni program, za priču „Trn u nozi na dugačkom putu“.

Reč je o tv minijaturi o čoveku koji je Srbiju napustio kao mladić, otišao u daleku Kanadu i nikada se nije vratio. Međutim, devedesetpetogodišnji Milomir Glavčić iz Jošaničke Banje nikada nije zaboravio svoju domovinu. Decenijama pomaže svoje rođake, prijatelje i one kojima je to potrebno. Pomagao je velike infrastrukturne projekte, ali i zdravstvo i školstvo i to milionima evra.

Tokom ove nedelje Maksimoviću će biti uručena i nagrada „Dr Marko Mladenović“ za medijski doprinos u borbi protiv depopulacije u Srbiji za 2020. godinu. On je plaketu-pohvalu dobio za reportažu „Atifa, majka na pragu sedme decenije, dve ipo godine posle“.

I na jubilarnom 25. festivalu reportaže i medija Interfer dodeljene su nagrade redakciji Exploziva. Nagradu je dobila Maja Obradović za televizijsku reportažu o zloglasnom logoru Lora u Splitu. Nagrada za najbolju selekciju televizijskih reportaža otišla je takođe u ruke redakcije Exploziva.

Takođe, dopisnik televizije Prva Slobodan Simić dobio je nagradu za prilog „Braća Lakovići – mlade rabadžije“ na festivalu Press vitez. Simić je napravio prilog o mladim ljudima koji ostaju na selu i rade najteže fizičke poslove. Braća Lakovići Stefan i Veljko iz Aljinovića kod Nove Varoši skoro svako jutro odlaze u šumu gde izvlače drva i tako zarađuju za život.

