“PINK MEDIA GROUP” OSTVARILA NAJVEĆI MEDIJSKI USPEH TOKOM NAJTEŽIH MESECI

Zbog uspešnog balansa između zabavnog i rijaliti programa, domaćih i turskih serija, i političkog sadržaja kroz informativne formate, Željko Mitrović doveo je TV Pink do pozicije najuspešnije komercijalne televizije u regionu, a taj uspeh je njega pozicinirao na prvo mesto “Blicove” liste najmoćnijih u šoubiznisu. Njegova “Pink Media Group” imperija danas obuhvata TV Pink (uključujući Pink M U Crnoj Gori, Pink BH u Bosni i Hercegovini, kao i 60 kablovskih TV kanala), izdavačku kuću “City Records”, avio-kompaniju “Air Pink”, kompleks filmskih studija “Pink Films International”, portal Pink.rs, a od ove jeseni je tu i PRDC (Pink Research Development Centar), Apolon I Red group koja obuhvata RED TV, RED radio, RED portal i uskoro društvenu mrežu REDNET.

Pored glavnog Pinkovog kanala, veliki uspeh u regionu ostvaruju i Pink M u Crnoj Gori i Pink BH u Bosni i Hercegovini, kao i paket od 60 Pinkovih kanala u ponudi kablovskih operatera. Kada govorimo o televiziji, u prilog neverovatnom uspehu, govori činjenica u ukupnoj gledanosti, Pinkovi kanali čine 30 odsto gledanosti, među više od 200 kanala, koliko ih je u kablovskoj ponudi.

U modernom vremenu kada je sve na društvenim mrežama i aplikacijama, “Pink Media Group” pokazuje da je i u toj sferi dominantna. Kada je reč o digitalnim kanalima, youtube kanal „Zadruga“ ima neverovatnih 5. 6 milijardi pregleda za samo godinu dana, zbog cega je zauzeo 85. mesto na svetskoj top listi među 31 milion you tube kanala iz celog sveta, ukljucujuci Ameriku, Kinu i Indiju. Zanimljivo je i da you tube kanal „Zadruga“ pored rekordne gledanosti na televiziji, ima i prosecno 20 miliona pregleda dnevno. Za broj pregleda i pratilica, Pink je samo u ovoj godini postao dobitnik dve zlatne plakete koje dodeljuje Google (You tube).

U cilju postavljanja novih standarda u Srbiji i regionu, u narednih 60 dana očekuju se tri najveća projekta u istoriji „Pink Media Group“.

Transformacija „Pink Films International“ postaviće ovaj kompleks filmskih studija u Šimanovcima kao najveći produkcioni centar domaćeg igranog programa. Očekuje se da će u PFI-u biti producirano 1.700 sati domaćeg igranog programa u narednih pet godina. Da podsetimo u prethodnih 15 godina PFI je svoje usluge pružio za više od 100 medjunarodnih projekata medju kojima su poznati filmovi i serije kompanija kao što su “Warner Bros“, „HBO“ kao i američka TV mreža ABC...

Možda i najznačajniji projekat je „Apollon“ – spoj digitalne platforme i filmskog sadržaja, po uzoru na trenutno najpopularnije platforme u svetu Netflix, HBO GO i Amazon, koji je za razliku od njih potpuno lokalizovan, sa svim sinhronizacijama i titlovima na srpskom, bosanskom, crnogorskom, makednoskom, hrvatskom, ali i slovenačkom.

Najmlađi Mitrovicev projekat - RED group, okrenuta je komunikaciji sa mlađom, internet generacijom, kroz ono što ih najviše intersuje: sadržaj sa društvenih mreža. RED TV je za manje od dva meseca postojanja došla do 3. mesta na listi među više od 200 kablovskih kanala u Srbiji. Inicijalna ideja koja objedninjuje celu Red grupaciju, društvena mreža REDNET, po svojim karakteristikama pretenduje da u regionu postane popularnija od Instagrama i TikToka. Red Net zbog nekoliko posebnosti, od kojih je najznacjanija ona zbog koje će korisnici ove mreže u odnosu na poziciju u mesečnom trendingu biti novčano nagradjivani, a u isto vreme visoko pozicionirani u dnevnom trendingu, čime će već u naredna 24 casa svoje objave videti i na televizijskom programu Red TV.

Kao i prethodnih decenija, „Pink Media Group“ će i u godinama koje dolaze nastaviti da bude sinonim za inovacije na medijskom tržištu u regionu, a tri nova projekta koja su najavljena, svakako su garancija za to.

(Promo - tekst / Foto:Luka Šarac)

Kurir