USKORO NA PRVOJ TELEVIZIJI: Urnebesna komedija koja će prikovati gledaoce za male ekrane

Seka Sablić I Petar Božović zajedno u kadru

Topla I duhovita serija koja će kroz komične i apsurdne situacije govoriti o porodičnim i međuljudskim odnosima i problemima koje negde svi imamo.

Prva televizija prepoznatljiva je po kvalitetnom I najgledanijem premijernom domaćem serijskom programu, a ovih dana počelo je snimanje još jedne hit serije koja će svojim sadržajem I fantastičnom glumačkom postavom bez sumnje obarati nove rekorde gledanosti.

Serija “Tri muškarca I tetka” pratiće život jedne porodice I njihove zamršene odnose. Zajednički život i izbegavanje odgovornosti su na duhovit način prikazani kroz odnose dva brata Joviše, Ljubiše i tetke Milke koja im je zamenila majku. Disproporcija između njihovih godina i ponašanja će stvarati apsurd i potpuno komične situacije. Lažne i prave ljubavi, svađe, spletkarenja, intrige, posledice započetih neuspešnih biznisa samo su deo njihovih porodičnih odnosa. Sve to će tetka Milka, Ljubiša i Joviša proživljavati u kući jer sve što njih dvojica zakuvaju, uticaće se na ostale ukućane koji su finansijski ili na druge načine “ugroženi” njihovim projekatima.

Tetka, kao nekadašnja uspešna direktorka Dafiment banke, glavni je finasijer svih hirova svojih sestrića čije sulude poslovne ideje ne može da odbije iz slabosti I ogromne ljubavi prema njima. Njen lik tumači jedna od najomiljenijih glumica I kraljica komedije Seka Sablić. “Sve je udrobljeno kako treba, dobro je napisano, nekoliko mladih ljudi piše scenario. Dobri su likovi kao i glumci – Hristina Popović, Milan Vasić, Marko Janketić i mnogi drugi. Tetka Milka koju igram je opasan lik u ovoj priči jer ima lovu i biografiju koju stalno pominje i kojom se jako hvali, naučila je znanje, sve zna i za nju je to vreme bilo zlatno doba. Muvala je i lapala i pošto je sva ekonomska moć kod nje, stalno postrojava svoje sestriće i svaki dan ih usmerava. Živi u luksuznoj vili, sva je glamuru i stalno im nabija na nos da budu poslušni jer je to sve njeno. S druge strane je često u pravu i puna je ljubavi prema njima. Seka ne sumnja da će serija osvojiti srce publike: “Voleće je zato što su dobri glumci, a dobar glumac u komediji uvek emituje neku dobrotu, to je plemenitost. Čak i kada je negativac, nije zao nego je smešno zao. To su ključevi komedije kao i moj lik, ma koliko ih maltretira i svašta im radi od ranog jutra, ona je dobra prema njima, podigla je dva sestrića i pri tom jedan od njih ima dete. Sve ona to nosi na svojoj grbači ali svakog dana i te kako prebaci kada će otići od kuće, kada će početi da plaćaju račune....“.

Tetkinu ljubav iz mladosti igra Petar Božović i Seka ne krije zadovoljstvo što će se naći zajedno ispred kamera: „Mnogo se radujem što ćemo biti zajedno u kadru i u dobrim likovima. On igra mog bivšeg švalera koji mi je pobegao i koji je isto tako pljačkao sa mnom u to vreme. Milka ga sad sačekuje i to joj je najveća slast“. Ono što njih dvoje vezuje je nešto više od ljubavi: “To nije samo stvarna ljubav, to su atributi života koji ih vezuju, imaju istu sliku sveta, zaista su se našli u životu. On je u svojoj alavosti otišao dalje pa joj je maznuo te pare i otišao u beli svet i sad se vraća“, otkriva Seka.

Glavne uloge tumače: Seka Sablić, Marko Janketić, Milan Vasić, Petar Božović, Hristina Popović, Marijana Mićić, Branko Jovanović, Teodora Bjelica, Tijana Kondić. Reditelj je Pavle Vučković, a kreatori serije Danijel Djurić i Nikola Burovac ispred producentske kuće Innovative Production.

Promo tekst

Kurir