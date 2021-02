NAJZAD IMAMO ONO ŠTO NAM JE POTREBNO: Željko Mitrović najavio je kraj teških vremena!

Nakon desete numere, vreme je da nazdravimo. A Željko Mitrović i njegov bend za ovaj mini jubilej, počastili su nas moćnim songom, malo drugačijeg bita nego što smo navikli, gde se od starta prepoznaje ta upečatljiva bas linija. Još dvadeset nedelja je pred nama. Dvadeset nedelja potpune fank-rok neizvesnosti, jer MONX-i neverovatno praše i ne staju, a sa ovom najnovijom pesmom Željko je uspeo da prodrma publiku i najavi neka bolja vremena koja su tu, evo, pred nama.

Pesma „Živeli“ optimistično predstavlja prvenstveno bend MONX kao jednu celinu. Jer Željko, iako jak individualista, ne bi dobio punoću ovog neverovatnog zvuka bez - Ace na gitari, Miće za bubnjevima, Marka na klavijaturi i Isidore i Viklera kao vokalima koji se neverovatno u svojoj boji i izražaju uklapaju. Oni su sada već jak tim. Tim koji već devet nedelja iza sebe ima višemilionske preglede na Youtube-u, kao i bezbroj pohvala kako od laika i fanova, tako i od cenjenih muzičara i ljubitelja ovog specifičnog, a opet i neverovatno prijemčivog i zaraznog zvuka.

Fank se vratio u grad. To je sušta činjenica. U pesmi Isidora i Vikler poručuju: „Najjaču budućnost mi smo videli!“ I izgleda da su potpuno u pravu. Kraj globalne agonije se vidi, energija koja je možda bila u nekom minusu pretvorila se u plus – a čak ako još nije stiglo to osećanje do svih, ova pesma je znak da će stvari neminovno ići u tom pravcu. Jako, žustro, dobro i nepokolebljivo. Kao fank. Kao MONx-i. Kao Željko.

Ovom numerom ovaj kreativni tim vrhunskih muzičara i kreativaca želi da poruči da je sudbina u našim rukama. A ovo je naš grad. I u njemu su naša pravila! Pravila dobrog bita, pravila optimizma, pravila da je sve moguće i da je vera u najbolje sutra jedino šta nam preostaje...jer desiće se svašta! Zato – Živeli!

„Živeli“ kao manifest; „Živeli“ kao zabava, koja nam je, o da – i te kako potebna. „Živeli“ kao – baš moja stvar!

Svima nam je potrebna muzička podloga jednog vremena, zato neka ovaj bit obeleži kraj jedne zime i početak novog doba, gde problema nema i gde je najjača budućnost tik, pred vratima. Pitajte MONX-e. Mi smo je videli.

