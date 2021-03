SPECIJAL “EXPLOZIV” O CRVENOJ KOVID ZONI I BORBI LEKARA - ‘’OŽILJCI’’ NA TV PRVA: Nedelja, 21. mart, u 19 sati

Ovo je prikaz dramatične borbe belih mantila protiv virusa kojem još niko ne vidi kraj. Specijal “Ožiljci” u prvi plan stavlja ljudskost i realnost borbe ljudi koji su svojim herojstvom postali simbol vremena u kom živimo.

Srbija se, kao i ostatak sveta, u godini iza nas suočila sa teškoćama koje je donela Korona. U borbi sa podmuklim, nevidljivim neprijateljem spoznali smo ozbiljnost virusa, ali i požrtvovanost, istrajnost i herojstvo medicinskih radnika.

foto: Promo

U dokumentarcu ’’Ožiljci’’ koji je nastao u saradnji sa Lekarskom komorom Srbije cilj je bio da se prikaže sva težinu rada u borbi koja još traje. Ekipa Exlploziva zamolila je lekare da na bezbednoj udaljenosti skinu maske i pokažu lica u žuljevima, lica koja nas leče. Autorke ove specijalne emisije I novinarke Prve televizije Ana Rajković I Jasna Janković nisu se libile da uđu sa snimateljima u crvene zone i pokažu nam samo deo onoga što je lekarska svakodnevica već više od godinu dana.

“Mislim da ništa nije moglo da me pripremi za ulazak na odeljenje intenzivne nege. Ljudi na respiratorima, monitori koji pište, borba za dah... Ne mogu da zamislim koliko snage i hrabrosti treba da iz dana u dan radite u takvoj atmosferi, a kraj se ne nazire. Svesni ste da morate i da je vaš poziv da spasavate živote i kad to može ugroziti vaš. Lekari i medicinske sestre sa kojima smo razgovarali zaista su skromni. Mislim da smo počeli da zanemarujemo njihove zasluge i da to ne sme da se dešava”, kaže Jasna Janković.

foto: Promo

Već na samom početku epidemije bilo je jasno da čitav zdravstveni sistem mora da se reorganizuje i da je lekarska procena u samom lečenju veoma važna. Sagovornici Exploziva su stručnjaci anesteziolozi, načelnici pojedinih klinika, mladi lekari i dobrovoljci koji nisu dovodili u pitanje da li da pomognu i uđu na prvu liniju odbrane, ali i porodice onih zdravstvenih radnika koji su, upravo štiteći druge, među prvima položili žrtvu.

“Supruga jednog preminulog lekara mi je rekla da ga ona i dalje čeka i da ne može da se pomiri sa činjenicom da njega više nema. Nije svejedno kada vam neko otkriva najdublja osećanja i podseća na teške trenutke. Jedan od njih je bio i posthumna dodela nagrade za sva dostignuća kada su ona i ćerka bile ponosne, a ujedno i veoma tužne jer su izgubile najvoljenije biće. Tim emocijama odiše naš dokumentarac”, otkriva autorka Ana Rajković.

Istražujući šta je sve donela godina iza nas, autorke Ana I Jasna razgovarale su sa lekarima širom Srbije. Osim Beograda, bili su u Vranju, Novom Pazaru, Nišu i Novom Sadu. Veoma emotivni i upečatljivi momenti zabeleženi su u bolnicama koje su i dalje u Kovid sistemu, ali prisetićemo se i koliko je bilo napeto kada su neke klinike prvi put formirale intenzivne nege i postale otvorene za Kovid pacijente.

Promo tekst

Kurir