01:57 AKO ŽIVI U SRBIJI, ZA MENE NE POSTOJI! Zorannah ŠOKIRALA izjavom u Kontra šouu, Gastoz i Mladenovićka zatečeni: Ubiće je ljudi

U večerašnjoj epizodi emisije Kontra šou na Kurir televiziji gosti su Zorana Jovanović Zorannah, Aleksandra Mladenović i Nenad Marinković Gastoz. Zorana je iznela svoje stavove o muškarcima iz Srbije, a Gastoz i Aleksandra bili su zatečeni.

foto: Stefan Stojanović

Meni kad osoba živi u Srbiji, on meni kao da ne postoji. Može da bude najbolji frajer na svetu, da ima sve što meni odgovara, on ako živi u Srbiji - on ne postoji. Ne želim da živim ovde i ne želim da moje dete odgajam ovde, više mi prija inostranstvo. Mene ovo ovde ne zanima - rekla je Zorana.

Ubiće je ljudi - rekao je Gastoz.

Ja volim svoj grad, ali meni prija nešto drugo. - rekla je Zorana.

Ja volim sve ljude i volim svuda da nastupm, po celom svetu, ali mislim da svako voli najviše svoju zemlju - umešala se Aleksandra.

Moj najtužniji dan u životu je bio kad sam se vratila da živim ovde. Preko imaš slobodu, radiš šta hoćeš, niko te ne gleda, niko ne prati svaki tvoj korak. Meni je za moj posao mnogo bolje inostranstvo. Brendovi su tamo, sve se dešava tamo. Ostala sam u jako lošoj vezi godinu dana duže samo da se ne bih vratila u Srbiju - zaključila je Zorana u emisiji Kontra šou.

