PROKLETA SAM! Ruža Rupić u KONTRA ŠOUU progovorila o BIVŠIMA Imam KRITIČAN izbor muškaraca, problemi kreću kad me stvarno upoznaju

08:06 PROKLETA SAM! Ruža Rupić u KONTRA ŠOU progovorila o BIVŠIMA: Imam KRITIČAN izbor muškaraca, problemi kreću kad me stvarno upoznaju

Pevačica i jutjuberka Ruža Rupić gošća je večerašnjeg izdanja emisije Kontra šou na Kurir televiziji. Ovom prilikom Ruža je otkrila zašto joj poslednja veza nije uspela, kao i kako se snalazi kada su muškarci u pitanju.

Do kraja poslednje veze je dovelo neslaganje, jednostavno nije on bio momak za mene i nisam ja bila devojka za njega. Nije tu niko nikoga prevario, barem ne da ja znam.

foto: Stefan Stojanović

Da li misliš da si muškarcima privlačna jer si Ruža Rupić? - pitala je voditeljka.

Oni prvo kažu da me gledaju kao Ružicu Rupić, ali na kraju uvek ispadne da me gledaju kao Ružu Rupić. Svima bude zanimljivo to što vide na ekranu, a onda kada me upoznaju uživo i vide da nije sve kao što izgleda kreću problemi. Imala sam dve veze u životu, pre poslednje veze imala sam još jednu i tom dečku je posvećena pesma “Bivši”.

Što se tebi ne svidi neki anoniman momak, neki Jovan sa Pravnog fakulteta? - pitale su voditeljke.

Jako bih volela da mi se svidi neki Jovan sa Pravnog fakulteta, ali znaš gde dolazi do problema - gde ja da nađem Jovana kad je moj život po snimanjima, slikanjima, događajima? Ne znam ni da li bi mi mene mogao da privuče Jovan sa Pravnog fakulteta.

foto: Stefan Stojanović

Zašto? - pitala je voditeljka.

Pa ne znam, prokleta sam. Pokušavala sam ja i sa nekim ko nije iz javnog života, ali je bilo kratko. Imam kritičan izbor muškaraca, za mene se uvek zalepi budala. Meni pokušaju da stave šapu, da više ne sijam, ali to onda ne funkcioniše. Meni je strava samoj sa sobom. Nisam tip koji je u vezama stalno, više sam bila sama. Navikla sam tako i ne treba mi niko. Ti si tu da meni bude lepše sa tobom, ako ćeš da me sklanjaš od onoga što ja volim - ne trebaš mi. Nisi mi potreban ni za šta. Meni kad je nešto potrebno, ja odem i to nešto kupim. Ne vole muškarci jake žene. Meni je potrebna pažnja, ako nisi takav - koji ćeš mi moj?! - zaključila je Rupićeva u emisiji Kontra šou.

