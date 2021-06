VEČERAS OD 20 I 22 ČASA NA TV PRVA: Šokantna završnica prve sezone „Igra sudbine“ i veliko finale „Nikad nije kasno“

Večeras nas očekuje pravi spektakl na TV Prva – finalne epizode mega popularne serije „Igra sudbine“ u 20 časova i veliko finale emisije „Nikad nije kasno“ u 22 sata.

Nove dogodovštine junaka najgledanije domaće serije posle večerašnjeg finala, očekujemo nestrpljivo u septembru. Ono što je zanimljivo, „Igru sudbine“ prate sve generacije – od dece do ljudi u dubokoj starosti. I svakome je zanimljiva iz svog ugla gledanja, svog iskustva i poimanja stvarnosti. „Već sedamnaest meseci, koliko se emituje, ona je bez konkurencije, ne samo po dugotrajnosti emitovanja, nego i po svakodnevnom broju gledalaca i rekordnoj gledanosti“, kaže scenarista Žarko Jokanović. On smatra da se ogroman uspeh serije može objasniti time što nije ukalupljena u neki određeni žanr jer život se ne živi u strogo određenim i krutim žanrovima, nego u raznolikosti žanrova. Takođe, posle dugo vremena – ova serija pred TV ekranom okuplja porodicu, komšiluk i prijatelje, a diskusije koje se vode o likovima i dešavanjima u ovoj seriji, nadmašile su diskusije o mnogim drugim pitanjima.

„Ova serija jeste fenomen i to će i ostati do poslednje epizode. U to sam apsolutno uveren. A razlog tome treba tražiti u nepretencioznosti i neisfoliranosti, kao i u odličnom spoju scenarija, glumačke ekipe, režije i vrhunske produkcije“, ističe Jokanović i dodaje: „Gledaoci su ovu seriju doživeli na jedan specifičan način, kao da su i sami akteri dešavanja koja gledaju na TV ekranu. Kao da su i sami deo porodica Kanački i Ožegović, njihovi prijatelji ili protivnici njihovih neprijatelja. Poistovetili su se sa likovima, uključili su se u priču, kao da je ona dokumentarni program, kao da svi ti likovi zaista postoje u njihovom okruženju i oni žive sa njima. To mi samo govori da im je priča uverljiva, zanimljiva, uzbudljiva i emotivna - što je ključ uspeha kad je u pitanju televizijska serija“.

Cela ekipa nastavlja sa snimanjem novih epizoda koje se emitovati od jeseni na Prvoj. Žarko najavljuje uzbudljivo finale večeras od 20h na programu Prve i otkriva da će druga sezona obilovati još većim iznenađenjima: „Posle šokantne poslednje epizode prve sezone, u drugoj sezoni biće još uzbudjivije i nepredvidljivije. Do do samog kraja sve će biti neizvesno, puno dešavanja, obrta, uzbuđenja, strasti, borbi sa pobedama i porazima, ali i uz puno najnežnijih emocija, u rasponu od suza do smeha, baš onako kao što se u realnom životu i dešava. I sve će biti na liniji onoga što je, kao suštinu ove serije definisala jedna replika glavne junakinje Ade Kanački: „Za dve stvari ujedam kao ris – za porodicu i za pravdu“.

Odmah nakon velike završnice prve sezone „Igre sudbine“, gledaoci će od 22 sata uživati u podjednakom spektalu – finalu najpopularnijeg talent šoua „Nikad nije kasno“. Za laskavu titulu pobednika šeste sezone boriće se 10 talentovanih veterana. Kao i ranijih godina, titulu pobednika dobiće čak tri pevača. Jednog će birati stručni žiri, drugog publika putem SMS glasova, dok će trećeg odabrati glasači popularne društvene mreže Facebook.

U velikoj završnici predsedniku žirija Saši Miloševiću Maretu pridržiće se pevačke legende Neda Ukraden i Zorica Brunclik, koji će finaliste ocenjivati po evrovizijskom sistemu. Takođe, u živom uključenju glasaće i drugi članovi žirija koji su tokom šeste sezone bili deo popularnog takmičenja.

Orekstar Aleksandra Sofronijevića neprikosnoveno će i večeras pratiti nastupe pevača, dok će se o protokolu čitavog finala pobrinuti Dragana Katić. Podrzumeva se, dirigentska palica čitavog programa nalazi se u rukama idejnog tvorca ovog popularnog muzičkog nadmetanja Žike Jakšića.