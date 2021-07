PR-DC I ŽELJKO MITROVIĆ PREDSTAVILI PRVI SRPSKI DRON: Na prvom rođendanu kompanije javnosti prezentovana nova letelica!

Domaća inovativna kompanija PR-DC proslavila je svoj prvi rođendan i tom prilikom javnosti je predstavljen prvi srpski dron.

foto: Jelena Simonović

PR-DC je vertikalno integrisana kompanija koja za cilj ima da pod jednim krovom sama konceptualizuje, projektuje, razvija i proizvedi dronove, letelice i softver za njihovu kontrolu i upravljanje.

foto: Jelena Simonović

PR-DC (Pink Research and Development Center) i Željko Mitrović predstavili su danas dron pod nazivom Rw 20. On, prema rečima Željka Mitrovića, može da nosi 20 kg sa energetskom autonomijom od 30 minuta, osposobljen je za nošenje najrazličitijeg namenskog pribora, kao i najsavremenijom tehnologijom za samo-navođenje kao i za manuelno upravljanje! Dugačak je nešto više od metar i veoma zgodan za brzo dopremanja do mesta misije.

foto: Jelena Simonović

Drago mi je dragi prijatelji što ste došli, da ovu godišnjicu obeležimo zajedno. Tu su veoma probrani prijatelji i naši zaposleni, što mi je posebna čast i njima dugujem najveću zahvalnost za uspeh ovog projekta. Evo, kako je to izgledalo u istoriji. Pre desetak godina smo se upoznali, imali smo neke tehničke zahteve kada je Pink u pitanju, oko nekih hidrauličnih dizalica i tehničkih komplikacija u raznim profesionalnim zahtevima koje smo imali u to vreme i od tog poznanstva, prošlo je 10 godina, onda se ono u međuvremenu pretvorilo u prijateljstva i pre tačno godinu dana smo formirali ovaj istraživački razvojni centar PR-DC, partnerski sa Danilom, Milošem, Nikolom, Veljkom i Mihajlom koji danas rade u PR-DC-u, svi su vrhunski inženjeri i velika zahvalnost i aplauz za njih. Spojila nas je jedna jednostavna stvar, i oni i ja smo oduvek prezirali gravitaciju. Nikada nisam bio ljubomoran na ljude, oduvek sam bio ljubomoran na ptice i oduvek sam želeo da taj simbol slobode koja se zove letenje - ostvarim i ovako se taj san približio stvarnosti. Danas PR-DC predstavlja kompaniju koja je sasvim zrela i konkurentna i već proizvela industrijski dron ili letelicu nosivosti jedan kilogram, proizvela je letelicu flying car nosivosti 100 kilograma, a danas ćemo predstaviti i otvoriti proizvodnju za najzreliju i najkomercijalniju u budućnosti, a to je letelica na električni pogon Rw 20 koja može ostati u vazduhu čak 30 minuta i nositi teret od 20 kilograma - rekao je Željko Mitrović.

Vođa projekta Miloš Petrašinović je pojasnio da letelica može da leti daljinski i na isti način odradi svoju misiju i to bez pilota navođena iz nekog centra u gradu.

1 / 6 Foto: Jelena Simonović

- To omogućava misije kao što su nošenje filmske kamere, što je veoma važno, ali i mnoge misijama koje pomažu ljudima: može da ponese čitavu opremu za gašenje požara, što je izuzetno potrebno kada je gužva u saobraćaju, kad vozilo ne može da prođe, može da dopremi vodu, hranu...Recimo, kada na planini dođe do neke ozbiljne povrede, mi smo u mogućnosti da uz pomoć ove letelice isporučimo 20 kilograma materijala kojim može da se sanira ta povreda. To je letelica koja je u potpunosti porizvedena u Srbiji, projektovana od strane mašinskih inženjera, tj. inženjera vazduhoplovstva - rekao je Miloš Petrašinović.

- Ovakva letelica ima mogućnost da ponese petnaestak lopti koje gase požare. Ima mnogo misija i u budućnosti će ljudi sve više shvatati moć ovakvih letelica. Izuzetno je bitna komercijalizacija ovakvih proizvoda, izuzetno je bitno da mladi inženjeri imaju priliku da rade u jednoj ovakvoj kompaniji na svetskom nivou, sa svetskim uslovima. Ovo je jedna izuzetno velika letelica, jedno dvadesetak puta veća od onoh koje imate priliku da kupite u prodavnici. Ima mogućnost da u spasilačkoj misiji - dodao je Miloš.

Inače, kako je ispričao, ovakvi projekti u svetu se realizuju u roku od pet godina, a kompanija PR-DC, koja je imala rok dve godine, to je učinila za devet meseci.

