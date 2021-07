UVEK SAM SREĆAN KADA IZMAMIM OSMEH NA DEČIJIM LICIMA! Željko Mitrović 14. godinu za redom šalje decu iz Zvečanske na more!

28. štićenika Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvećanskoj sa teškoćama u razvoju različitog uzrasta, krenuli su večeras na more, u Budvu, zahvaljujući vlasniku kompanije Pink Media Group, Željku Mitroviću. Ovakvu akciju Mitrović i njegova kompanija organizuju 14. godinu zaredom i sada je već postala tradicionalna.

Mališani su bili spremni i uzbuđeni, jer su krenuli put crnogorskog primorja, a sve zahvaljujući Željku Mitroviću koji im je organizovao plaćeni put i smeštaj, ali je, kao i svaki put, došao da ih pozdravi, poželi srećan put i uruči pakteće sa opremom za plažu i slanim i slatkim grickalicama, kao i džeparac.

Željko Mitrović i njegova kompanija preko jedne decenije misle na decu iz Zvečanske i žele sa svojim nesebičnim delima, koliko god mogu, upotpune njihovo detinjstvo i pokažu im da nisu sami.

Kada je Mitrović uručio paketiće i džeparac štićenicima, podelio je i svoje impresije.

„Kada sam bio mali, najviše sam se radovao letu, letnjem raspustu i moru. I bez obzira na veliku brigu države prema deci bez roditeljskog staranja – ne samo iz Zvečanske, nego i svih sedam ustanova i domova, čini mi se da dodatna pažnja nikada nije na odmet. Svu koji to mogu da priušte, super je ako mogu da pomognu. Preko deset godina vodimo na more decu iz svih domova, a nekada i na zimovanje. Tokom čitave godine imamo različite akcice koje bi kao rezultat donele dodatni osmeh na dečijim licima. Uvek sam beskonačno srećan kada u tome uspem. Deca će ići na more iz dva puta. U prvoj turi ići će deca sa teškoćama u razvoju, a u drugoj i sva ostala deca.“ – rekao je Mitrović.

Željkova ideja je da u budućnosti se ova lepa priča proširi na nivou Srbije. Njegova želja je da i ovog puta

poseti mališane i da se uveri da je njihov boravak u Budvi, u hotelu „Slovenska plaža“ protekao u najboljem redu, kako i dečica zaslužuju.

Direktor Doma za nezbrinutu decu u Zvečanskoj, Zoran Milačić, takođe je pratio svoje štićenike na more u Crnu Goru.

„Odlazak na more postao je tradicija na koju su se sada već deca iz Zvečanske navikla. Kada se približava letnji raspust pitaju da li im je organizovano letovanje. Ova tradicija je jedna jako lepa stvar i mi smo veoma zahvalni celoj kompaniji Pink International, posebno gospodinu Željku Mitroviću, koji inicira celu ovu priču. Mi jesmo državna ustanova i sva deca imaju sve što im je potrebno, jer im to naše ministarstvo obezbeđuje, ali ovakve akcije su nešto povećava standard dece. Menjaju sredinske uslove, ali i klimu koja posebno blagotvorno utiče na decu sa teškoćama u razvoju. Sve je sjajno organizovano i mi celokupnu akciju prihvatamo sa zahvalnošću.“ – naglasio je Milačić.

Deca zaslužuju da se osećaju voljeno i bitno. Zato Željko Mitrović sa svojom kompanijom „Pink Media Group“ želi da im pokaže da iako rastu van topline roditeljskog doma, da nekome jesu važni i da dobra dela pokreću svet.

