NOVA DOMAĆA SERIJA NA TV PRVA: „Kolo sreće“ od večeras, radnim danima u 21 sat

Kako se menja čovek, a kako njegovo okruženje kada se obogati preko noći?

Serija “Kolo sreće” je novi romantični triler koji će od večeras u 21 sat početi sa emitovanjem na Prvoj televiziji. “Kolo sreće” je priča o skomnoj ženi koja se bori sa svim nedaćama koje nosi život samohrane majke dvoje odrasle dece. Rastrzana između želje da obezbedi novac za opstanak svoje porodice i brige o ukućanima, Mara Raketić doživeće obrt kakav se dešava retkima – dobija na lutriji i postaje jedna od najbogatijih osoba u zemlji. Sa Marinim bogatstvom, međutim, krenuće da se raspliću velike tajne i intrige koje ljudi oko nje imaju, ali najveća tajna je ona koju Mara nosi od rane mladosti.

Jednu od glavnih uloga tumači glumac Zoran Pajić, kojeg je publika Prve već imala prilike da gleda u ulozi Nikole u seriji “Istine i laži”.

“Igram veroučitelja Ognjena, hrabrog požrtvovanog i dobrog vernika. Posle „Istine i laži“, opet igram pozitivca, ali ovde mi se sviđa što za sada nema ljubavne priče. On je taj koji je zbog sestre došao u malo mesto. Sestru igra koleginica Tijana Pečenčić (supruga lekara kojeg tumači Andrej Šepetkovski)”, kaže glumac.

Ovaj lik je vrlo sličan njemu privatno, jer i sam veruje u Boga: “Verujem u Boga kao u ljubav, u dobrotu. Slavim sve što može da se slavi. Često me iznenađuju Ognjenova mišljenja i mogu reći da se poklapaju sa mojim. On poštuje žene, društveno je odgovoran, nije zadrt. Ne plaši se da uđe u sukob, ne voli nepravdu i često strada zbog toga što mu je prvi osećaj da pomogne ljudima. Okolina ga gleda jer ne veruje da postoji čovek koji ima želju svima da pomogne, bez prljavih namera”.

Pošto se u našim životima stvari često vrte oko novca, Zoran Pajić veruje da će serija biti veoma gledana, jer će se svako od nas prepoznati u nekom od likova.

“Zbog novca, zaboravili smo na mnoge naše osobine, vrednosti, veru, nadu… Mislim da će ova serija sve to vratiti. Da naučimo i da kad imamo para, možemo biti dobri i plemeniti. Mi smo se kao narod dobro pokazali da umemo dobro da se ponašamo kada nemamo para. Ljudi, nažalost, stalno imaju pritisak da moraju da imaju mnogo”.

Lik glavne junakinje Mare Raketić tumači proslavljena glumica Nela Mihailović: „Veliki zadatak za mene, veliki zalogaj. Očekujem da će rezultat biti odličan i da će okupiti porodicu ispred TV ekrana jer mislim da je zapravo jedini cilj ovakvih serija upravo to, da okupi porodicu, da jedva čekamo sledeću epizodu, da se publika identifikuje sa likovima i da uživa. Cela priča se vrti oko Mare, žene čiji lik tumačim. To je jedna hrabra, jaka, stabilna, ali nadasve emotivna žena, koja ima jednu tajnu iz mladosti koju pokušava da ispravi. Bori sa za opstanak svoje porodice, drži tezgu na pijaci. Ona je samohrana majka jer je ostala bez muža, i u tim okolnostima dobija glavnu premiju na lutriji. I sad, šta se sve dešava, ko se sve menja u tim okolnostima, koliko se Mara menja, i koliko se okolina u odnosu na nju menja, kako se ko ponaša, to je ono što je najuzbudljivije u ovoj seriji“.

Pored Nele Mihailović, u seriji igraju Voja Brajović, Ljiljana Dragutinović, Jadranka Selec, Ljubinka Klarić, Jana Milić Ilić, Zoran Pajić, Jelena Rakočević, Anja Mit, Jelica Sretenović, Milenko Pavlov, Goran Radaković, Andrej Šepetkovski, Vjera Mujović, Dubravko Jovanović, Tamara Radovanović, Tijana Pečenčić, Nikola Šurbanović, Miloš Đuričić, Nikola Malbaša, Ivan Zablećanski, Ivan Ivanov, Jelena Puzić, Jovana Jelić, Dragana Đurđević, Rade Ćosić, Katarina Živković, Ivana Adžić i mnogi drugi. Reditelji: Vlada Aleksić i Milan Konjević

