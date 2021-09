“RADNA AKCIJA SA TAMAROM”: Od večeras, svakog utorka u 22 časa na TV Prva

Poznata voditeljka Tamara Grujić I Prva televizija nastavljaju zajedno sa najlepšim radnim akcijama kojima će obradovati mnoge porodice čije se domovi transformišu u ne samo bolja već I sigurnija mesta za život. Ova emisija već dugi niz godina ima svoju mnogobrojnu publiku koja će od večeras, svakog utorka u 22h gledati nove epizode na Prvoj televiziji.

Ekipa “Radne akcije” na čelu sa Tamarom pomaže socijalno ugroženim porodicama da bolje i lepše žive. Ipak, svaka nova epizoda nosi jedinstvenu energiju, ljudi je gledaju u dahu i saosećaju sa njenim učesnicima. Tamaru je publika zavolela ne samo zbog toga što pomaže ljudima već i zato što u posao ulaže celu sebe. Ona svoj posao radi srcem, a počela ga je upravo na Prvoj televiziji.

Za nove epizode kaže da će biti najemotivnije do sada: “Stare epizode Radne akcije su se snimale u okolini Beograda, a onda smo mi u sopstvenoj produkciji otišli korak dalje i počeli smo da idemo po celoj Srbiji. Zato mi je baš drago da se baš sa ovom sezonom vraćamo na Prvu, jer je po mišljenju cele ekipe baš ova sezona najbolja do sada. Razlog za to leži u činjenici da smo nove epizode snimali u enklavama, na Kosovu i Metohiji. Ljudi uglavnom nikada nisu bili na Kosovu, a naročito ne južno od Ibra. Zbog toga je sve što je vezano za novu sezonu zaista ekskluzivno. Ljudi će zapravo po prvi put videti kakav je život u enklavama. Pokušali smo da pokažemo šta sve postoji na Kosovu, da to nisu samo crkve i manastiri. Prenećemo gledaocima kako ljudi žive, kakav odnos imaju sa pripadnicima drugih nacija. Srušićemo brojne tabue, a mislim i da će zbog mesta na kom se nalazimo ovo biti i najemotivije epizode do sada”.

Publiku je oduvek zanimalo kako teče proces snimanja i kako zapravo sve izgleda iza kamere te nam je Tamara otkrila šta im je najveći izazov tokom rada: “Majstori rade svaki dan od sedam do sedam, pola osam uveče. Prvi dan je otvaranje gradilišta, skidamo prozore, krov, tražimo vodu i krećemo u neke grube građevinske radove. Drugi i treći dan obično rade gips, tada mi sa porodicom odemo najčešće na izlet. Četvrti dan se stavljaju podovi i kreči se, kad ispratimo to, peti dan se donosi nameštaj, stavljamo dekoraciju, čistimo kuću. Tada obično imamo i neke goste koji su nam pomogali tokom radova. Šesti dan je useljenje. Ovo je samo deo koji se tiče građevinskih radova, a veliki problem znaju da nam budu izleti jer mnogo zavisimo od vremenske prognoze, stalno gledamo u nebo. Nekad u dva dana snimimo sve izlete, kada je loše vreme, a kad je lepo onda stvarno u tome uživamo”.

Koliko god da je tema svake emisije slična, Tamara ističe da im je cilj da predstave mesto u kojem se nalaze i zanimljive ljude, da promovišu neke lepe vrednosti, solidarnost, ljubav, empatiju. Ipak, kaže da je svaka porodica nova, pa je zbog toga i svaka epizoda originalna.

Mnogi su se pitali da li je šarmantna voditeljka uspela da nauči I neki zanat toko deset godina snimanja ove emisije: “ Naučila sam jednu važnu stvar, a to je da ono što ne znam da radim to i ne treba da radim. Imam odličnu ekipu majstora, koja odlično zna svoj posao, pa kad nešto zatreba oni dođu i srede to. Ja znam proces, kad ne bih imala njih znala bih da li me neki majstori “leraju”, “fortaju”, tačno znam kako teče proces svih građevinskih radova, posebno u stanu. I nama sad kad dolazi druga ekipa majstora ja tačno znam, samo se pogledam sa kolegom i odmah kažem - ove ćemo morati malo da poteramo ili da tražimo druge ali sad sama nešto da radim, to slabo. Mogu eventualno da krečim, a ostalo ne, to su ipak muški radovi” iskreno odgovara voditeljka.

