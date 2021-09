GLUMAC STRAHINJA BLAŽIĆ O NOVOJ SERIJI Felix je posve nesvakidašnji sitkom, koji govori o prevarantima i antijunacima

Domaća humoristička serija "Feliks", čije premijerno emitovanje počinje 4. oktobra na Kurir televiziji, ekranizacija je istoimenog romana Vladimira Kecmanovića. „Feliks“ je prva Kurir serija rađena u produkciji Firefly, a po žanru spada u „dramediju“, što je svojevrstan miks humorističke i dramske serije.

Glumac Strahinja Blažić, koji glumi jednog od sinova Simeona Rakića, za Dnevnikov TV magazin kaže da je ovo posve nesvakidašnji sitkom, koji govori o prevarantima i antijunacima.

foto: Kurir

– Glavni lik, kog igra Tihomir Stanić, je prevarant. On ceo život tako funkcioniše i prolazi kroz razne situacije i okolnosti u kojima se snalazi ili ne. Ja igram Dragana, njegovog sina. To je lik koji je iz najveće ljubavi da mu pomogne uvek nekako bio prepreka (smeh). Zapravo, tu nastaje neki, uslovno rečeno, sukob između njih dvojice, ali i spona između humora i načina na koji, recimo, moj lik razmišlja – ističe glumac i dodaje da je pokušao da, tumačeći Dragana, ne igra strogo realizam, što je, kako objašnjava, česta pojava u domaćim serijama, već se trudio da se prepusti ulozi i da sebi slobodu. – Ne bih se složio da je Dragan, kojeg igram, jedan od prevaranata. On želi da pomogne ocu, ali i da svi budu zajedno. On je zapravo jedan čovek kojem je falila roditeljska ljubav, koji je usled takvih okolnosti postao malo čudan. Njegov način razmišljanja je čudan, ali u biti je to jedan pošten i dobar čovek – napominje Strahinja Blažić. Glumac dodaje i da još uvek nije pogledao materijal koji su snimali, pa sa nestrpljenjem iščekuje da vidi finalni proizvod. Ipak, veruje da su bili na dobrom tragu i da će nasmejati publiku kraj malih ekrana. Кako kaže, pošto je teško snimati humorističke scene bez prisustva publike, osluškivao je komentare kolega na setu i tako proveravao „nivo“ humora. – Nadam se da smo za dva meseca, koliko smo snimili, uspeli da budemo duhoviti. Sitkom je kraći format i meni je kao glumcu prijalo da posle nekih žanrovskih filmova i serija koje sam snimao odem u potpuno neku drugu sferu, u humor, što mi nije strano, ali je za mene bilo lepo osveženje. Ekipa je bila dobra, živeli smo svi kao porodica tokom dva meseca – priča kroz smeh naš sagovornik, objašnjavajući nam da je uvek izazovno snimati sitkome. – Humor je generalno teška tema, iako je to paradoks. Ljudi pristupaju humoru kao da je to nešto banalno i nebitno. Čak su i naši humorističari ranije uvek bili nipodaštavani. Manje su ih cenili od onog koliko su zaslužili i vredeli, iako je po mom mišljenju teže da nekoga nasmeješ nego da ga rasplačeš – zaključuje Blažić.