GLUMAC JOVAN MIJOVIĆ O FELIKSU Mislim da do sada ovakva serija nije snimljena!

Domaća humoristička serija "Feliks", čije premijerno emitovanje počinje 4. oktobra na Kurir televiziji, ekranizacija je istoimenog romana Vladimira Kecmanovića. „Feliks“ je prva Kurir serija rađena u produkciji Firefly, a po žanru spada u „dramediju“, što je svojevrstan miks humorističke i dramske serije. Jedan od glavnih aduta ove serije je sjajna glumačka ekipa, a Jovan Mijović je, nakon dva kruga kastinga, odabran da tumači lik Momira Rakića, tridesetogodišnjaka koji je na nagovor majke iz Podgorice došao da prvi put vidi i upozna svog oca - Simeona Rakića. – Pozvonio mu je na vrata i rekao da mu je sin, mada tu radnju nećemo videti u seriji, a negde u slično vreme se desilo da se i Simeonov drugi sin kojeg je dobio sa drugom ženom takođe iznenada pojavio. Odjednom su mu napravili sveopštu konfuziju – ispričao je za Dnevnik glumac Jovan Mijović.

– Momir Rakić je apsolvent Pravnog fakulteta. Taj moj lik karakteriše tipična crnogorska lenjost, a ja sam se trudio da ga malo oplemenim, da mu dam još „mesa“, još neki nivo, a nadam se da sam u tome uspeo. Mladi glumac nam otkriva da Simeon Rakić zvani Feliks osim sa svojim sinovima živi sa Marinom, koju igra glumica Danica Maksimović. – Njih dvoje stalno vode bitku oko toga čiji je zapravo to stan u kojem žive, a Momir i Dragan Rakić dolaze kao podrška ocu. Staju na njegovu stranu, ali svako se tu, ipak, negde, bori za svoju egzistenciju. To je jedna velika količina neradnika, razuzdana gomila koja se bori da preživi. Mislim da do sada ovakva serija nije snimljena i verujem da će se zbog toga i izdvojiti od ostalih – zaključuje Mijović, dodajući da je serija „Feliks“ specifična i po tome što ona nije snimljena kao „šljaštavi sitkom“, pa se već i samom slikom razlikuje od ostalih, te, kako ocenjuje, podseća na zapadnoevropske filmove.

U Feliksu igraju: Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Petar Božović, Strahinja Blažić, Tanja Bošković, Jovan Mijović i Bojan Hlišć. Režiju potpisuju Đorđe Stanimirović i Stefan Malešević, a scenario grupa autora, među kojima i Dejan Stojiljković.

Serija će se emitovati samo na Kurir televiziji radnim danima u 18.30 i u 22 časa.