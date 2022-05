DALILA ODALA DEJANA, IZNELA DOKAZ DA JE PROMENIO VERU! Dragojević udario na njenu trudnoću, a onda mu se osvetila za sve

Dalila Dragojević tokom "Gledanja snimaka" progovorila je o trudnoći kada je imala 17 godina, iznela nepoznate detalje iz života, a onda se u sve umešao Dejan.

- To je momak za kog je Pele govorio da je Dalila prevarila. Ljudi su htela da se trudnoća održi, ona nije htela. Čuli su se otkucaju srca, momak je hteo da se dete rodi i oni pokušavaju da se oglase, jer im je krivo što se dete odvelo. Mama je nju uzela za ruku. Ja to nisam znao dok nismo išli na insiminaciju. U kompjuteru nije bila Dalila Mujić. Zanemal je jer treba da se navede da li si nekad abortirao, sve navode moraš da popuniš na papiru. Poenta je da ja nisam znao da je ona bila trudna. Nisam znao do Peleta. Uzeli smo jednog malog iz tuzle da sazna sve o Peletu, ako on bude iznosio o njoj. Sreli smo se da se kaže sve od devjci. Dalila je htela da stopira priču da je prevarila momka sa kojim je bila trudna - pričao je Dejan.

- Ovaj gospodin je imao priliku da vidi sliku trudnoće, kao i sve papire koji stoje u kući. Ništa nisam sakrila, imao je priliku da vidi. Moron zna koliko sam plakala zbog tih stvari. Mislila sam da mi se trudnoća ne dešava zbog takavih stvari - rekla je Dalila i dodala:

- Ti se kao klanjaš i Bogu moliš - rekla je ona.

- Ko kaže da se klanjam? - pitao je on.

- Ja kažem da se klanjaš i da se promenio veru, zato i bradu nosiš - potvrdila je Dalila, a za crnim stolom je nastao muk.

