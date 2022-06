ŽELJKO MITROVIĆ PROVEO JE ROĐENDAN SA SVOJIM NAJMILIJIMA!

Taj dan želi da posveti sebi i u to ime, želi da je u najboljem društvu.

Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group, danas je proslavio svoj rođendan. Ali Mitrović je poželeo da ovaj veliki dan provede na jedan potpuno poseban način. Poznato je da je Željko veliki humanista i da je 14 godina sarađivao sa Centrom za zaštitu odojčadi dece i omladine u Zvečanskoj, i da je kroz tu višedecenijsku sponu napravio čvrste veze sa štićenicima tog centra. Baš ta činjenica ga je inspirisala da svoj rođendan danas proslavi sa svojim drugarima.

Stotinak mališana, različitog uzrasta – od vrtića do studenata, sa različitim potrebama, iz sedam domova koji čine Zvečansku ( Stacionar za majku i dete, Dom Moša Pijade, Dom Drinka Pavlović, Dom Jovan Jovanović – Zmaj, Dom Dragutin Filipović – Jusa, Materinski dom i Prihvatilište za decu i mlade) došli su da sa svojim Željkom proslave njegov divan dan. Da bi pokazali zahvalnost i ljubav, mališani su za Željka priredili iznenađenje u vidu torte, ali i poklona koji su sami za njega pravili. Mitrović, sa druge strane, priredio je veliku žurku gde je delio miks pult kao Dj Žeks uz Dj Djuku sa Pink Radija i napravio sjajnu atmosferu kako za mališane, tako i za zaposlene. Ali to nije sve. Željko Mitrović je drugarima podelio i koverte sa novcem, jer kako kaže, on na današnji dan želi da daje poklone.

„Nema boljeg mesta, a ni boljeg društva od onog gde sam izabrao da provedem rođendan i napravim parti za dečicu iz sedam domova bez roditeljskog staranja. Svakog dana je nekome od njih rođendan i pošto se toga niko ne seti – ja sam svoj rođendan pretvorio u naš zajednički rođendan. Od ove godine to će biti tradicija. Objavio sam da poklone ne primam, jer ih primam tokom cele godine – a poklone dajem, tako da smo dečici danas doneli poklone i mislim da smo ih barem malo usrećili. Ako sam dobro spoznao atmosferu i ako sam iz njihovih očiju i sa njihovih lica pročitao nešto, to je da su mnogo veseli i srećni danas, a to me ispunjava i čini me mnogo srećnim.“ – rekao je Mitrović.

Niz aktivnosti koje je Pink Media Group organizovala sa Željkom Mitrovićem na čelu za ovu deceniju i po, dovele su do neraskidive veze između Željka i njegovih drugara iz Zvečanske. Mitrović je jedan od retkih donatora koji u kontinuitetu boravi sa štićenicima, što za njihov razvoj dosta znači. Deca to pamte i gromoglasan aplauz kojim ga dočekaju svaki put kada im dođe u posetu je najmanje što bi moglo da opiše sreću i euforiju njihovog viđanja. Jedno je sigurno, Željko Mitrović ovo rođendansko slavlje pamtiće dugo, jer iskrena dečija emocija koja je vladala prostorijom je najvredniji poklon koji može da se dobije.

