JOVANA JEREMIĆ PRVI PUT JAVNO SA NOVIM DEČKOM! Nenad se nije odvajao od voditeljke: On ima sve povlastice! Srećna sam (VIDEO)

Voditeljka Jovana Jeremić prvi put se javno pojavila sa partnerom Nenadom Sankovićem.

- To mi je prijatelj sa povlasticama. On ima sve povlastice! Srećna sam, ispunjena. Kod mene je sve uvek kvalitetno, ozbiljno, ispunjena sam u svakom smislu. On je negde moj tip frajera - kazala je Jovana za "Blic".

00:48 Jovana Jeremić sa dečkom u Vrnjačkoj Banji

Inače Jovana je partnerom viđena na festivalu u Vrnjačkoj Banji “Vrnjačka muzička noć”. A da je smrtno zaljubljen u voditeljku videlo se po njegovim postupcima. Držao je za ruku kroz masu, nosio ranac I snimao je dok peva. Nijednog trenutka se nije odvajao od nje, štaviše snimao je svaki njen pokret, pa i kada je pevala, a i publiku koja je pozdravila ovacijama.

1 / 3 Foto: Kurir

- Rekao mi je da je oduševljen mojim stajlingom večeras. Ovo je moj fazon, pink pantalone, ovaj stajling ističe moje atribute. Da li je pravo vreme da kažem "da"? Uvek je pravo vreme za prave stvari! - ističe voditeljka "Pinka".

02:02 Jovana Jeremić na festivalu u Vrnjačkoj Banji

Inače, Jovana je u Vrnjačkoj Banji i zvanično zaplovila u muzičke vode. Voditeljka je dobila nagradu na karnevalu i održala mini koncert. Ona je otpevala pesmu Milice Pavlovic "Provereno" i Severine. Publika je pala u trans i pozdravila je ovacijama. Ona se zahvalila svima i na suvo pevala čak na bis.

Kurir.rs/Lj.S.