SUPERFINALE PRATILO NEVEROVATNIH 1.400.000 GLEDALACA: U svakom trenutku Pink bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji!

Kao svih prethodnih 10 meseci, i ovaj vikend obeležio je najgledaniji rijaliti na ovim prostorima „Zadruga 5“. Ono što je ceo region iščekivao duge 44 nedelje, dogodilo se u nedelju u neizvesnom i nikad napetijem superfinalu „Zadruge 5“, kada je među 16 superfinalista pobedu odneo Dejan Dragojević.

Da je ovog vikenda sve bilo u znaku „Zadruge 5“ govore i impresivne brojke – prema jedinim zvaničnim rezultatima merenja gledanosti agencije Nilsen, tokom sva tri dana vikenda „Zadruga“ je bila ubedljivo najgledaniji format, a superfinale je u nedelju sa 1.400.000 gledalaca oborilo sve rekorde gledanosti. U periodu od 21 čas do dva ujutru uz superfinalnu noć „Zadruge 5“ bilo 35 odsto televizijskog auditorijuma, a televizija Pink bila je dominantna i u ostalim kategorijama gledalaca. Superfinale „Zadruge 5“ pratilo je 44 odsto ženske publike, 32 odsto gledalaca starosti od 18 do 49 godina, 40 odsto ženske publike starosti od 18 do 49 godina, 31 odsto gledalaca sa teritorije Beograda, kao i 32 odsto urbane populacije. U svakoj kategoriji gledalaca, televizija Pink je bila gledanija od svih preostalih emitera sa nacionalnom frekvencijom zajedno.

foto: Promo/Jelena Simonović

Od dva ujutru, pa sve do proglašenja pobednika, uz „Zadrugu 5“ i televiziju Pink bilo je čak 53 odsto auditorijuma. To znači da je svaki drugi gledalac bio uz završnicu najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima. Pored toga što je bilo najgledanije u totalu, superfinale „Zadruge 5“ bilo je apsolutno najgledanije i u posebnim grupama gledalaca. U ovom vremenskom intervalu, superfinale „Zadruge 5“ pratilo je 60 odsto ženske publike, 39 odsto publike starosti od 18 do 49 godina, 38 odsto ženske publike starosti od 18 do 49 godina, 40 odsto muške publike starosti od 18 do 49 godina, 30 odsto publike iz Beograda starosti od 18 do 49 godina i 51 odsto urbane populacije.

foto: Promo/Jelena Simonović

Osim što je sa svakim novim presekom uzbuđenje raslo, u superfinalu su gledaoci videli i emotivne susrete superfinalista sa porodicama nakon 44 nedelje, suze radosnice, velika iznenađenja, ali i napete situacije i svađe. Bilo je mnogo iznenađenja i kada je reč o plasmanu – situacija se menjala iz minuta u minut, mnogi superfinalisti koji su važili za favorite su izgubili trku za 50.000 evra, a na kraju je region izabrao prvog muškog pobednika „Zadruge“ – Dejana Dragojevića.

Hvala gledaocima koji su netremice pratili petu sezonu rijalitija “Zadruga”, koja je supela da nadmaši sve prethodne. Dok se utisci sa uzbudljivog superfinala i dalje sležu, produkcija najgledanijeg rijalitija na Balkanu uveliko priprema „Zadrugu 6”, koja će, sigurni smo, doneti mnoge novitete, odličan kasting i oboriti nove rekorde.