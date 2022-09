IGRA SUDBINE I OD JUTRA DO SUTRA NA PRVOJ

Gledaoci Prve televizije od večeras u udarnom terminu mogu da uživaju u premijerama serija „Igra sudbine“ i „Od jutra do sutra“. Od 20.00 je na programu dugo iščekivana četvrta sezona najgledanije telenovele „Igra sudbine“, a sa njom i uzbudljive drame, stare i nove ljubavi i već dobro poznati zapleti nastali iz pera scenariste Žarka Jokanovića. U mnoštvu noviteta koja nam je Jokanović pripremio, a Inovativ produkcija realizovala, ima onih starih, proverenih, omiljenih likova iz sage o porodicima Kanački i Ožegović. Novitet je i to da ćemo se sa „Igrom sudbine“ družiti i tokom vikenda, takođe od 20.00.

foto: Promo

- Šokova i uzbuđenja neće nedostajati ni u ovoj sezoni – priča Milica Milša, koja tumaći dobro znanu Adu Kanački. - Kada sam čitala scenario za nove epizode poskakivala sam od uzbuđenja, jer će biti mnogo obrta i iznenađenja. Žarko je nove epizode napisao spektakularno, neverovatno i zabavno, onako kako je publika to i navikla od ove serije.

Satnica od 21.00 rezervisana je za novu seriju „Od jutra do sutra“. Priča o televiziji iz drugog ugla nastala je u „kuhinji“ Smart media produkcije, a predstaviće nam je glumci koji su u samom vrhu popularnosti, poput Jelene Gavrilović, Dragane Mićalović, Milutina Miloševića, Ivane Dudić, Branimira Popovića, Ive Štrljić... Odličnim scenarijom i vrhunskom produkcijom i režijom, telenovela „Od jutra do sutra“ sluti da prevaziđe svoje prethodnice koje su emitovane na Prvoj TV. U svetu medija, svi žele svoje mesto pod reflektorima, svojih "5 minuta slave" - svi žele da budu zvezde. Za Srnu (Ivana Dudić) i Marka (Milutin Milošević), glavne junake serije "Od jutra do sutra" ovaj san je odavno postao stvarnost. Zajedno vode najuspešniji jutarnji program u zemlji i u regionu "Jutrovanje", i smatraju ih najuspešnijim medijskim parom. Zaslužni su za to što je VeTV, televizija na kojoj rade, najjača i najgledanija televizija u celom regionu.

foto: Promo

– Srna Todorović je ranjiva, nežna, ali istrajna žena. Ona je našla savršen balans između porodičnog života i karijere. Ona je supruga i TV zvezda, i deluje da joj obe uloge leže podjednako dobro – najavljuje svoj lik glumica Ivana Dudić.

Već na početku gledaoci će shvatiti da su u Srna i Marko, taj bastion porodičnih vrednosti, zapravo par koji daleko od očiju javnosti vodi paralelne živote, u koje su upućeni samo ljudi u njihovom najbližem poslovnom okruženju, pre svega moćni medijski mogul i vlasnik VeTV Vojislav Filipović. Filipovićev lik tumači poznati glumac Branimir Popović koji se veoma vezao za svoj lik i veruje da će se i gledaoci brzo saživeti sa njihovim likovima, situacijama i međusobnim odnosima.

– Dramaturški i profesionalno gledano, scenario je veoma dobro napisan. Svi zapleti i likovi su stabilni i imaju kompleksne odnose, pa verujem da će i publika to prepoznati- zaključio je Popović i pozvao gledaoce Prve da budu uz “Od jutra do sutra” radnim danima od 21.00.

Promo tekst