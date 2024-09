„Sa ponosom mogu da kažem da smo počeli sa flying car-om, a došli smo do dronova koji izbacuju rakete. Za samo četiri godine uradili smo više nego kompanije za 10-15 godina postojanja. U naredne četiri godine, ako nastavimo da se razvijamo ovim tempom, bićemo u nekoliko prvih kompanija na celoj planeti. Bravo za zaposlene u PR-DCu! Najbolji The Beatles tribute bend – Best Beat zabavljaće nas večeras.“ – rekao je Željko.