Izvođači koji su se pojavili na sceni, nastupali i sa zaslugom dobili nagrade su: Oliver Stoiljković, kao prvi izvođač koji je potpisao ugovor sa City Records-om, zatim Amadeus bend, Leksington bend, Tropiko bend, grupa Zana i Dado Glišić, onda Ivan Kurtić, Goga Sekulić, Željko Šašić, Sandra Afrika, Zorica Brunclik, Boban Rajović i Haris Džinović, zatim Jellena, Romana Panić, Goran iz OK benda, Marina Visković, Ivana Jordan, Neda Ukraden, Trik FX, Ivan Gavrilović, grupa Luna, Era Ojdanić i grupa Twins, Slađa Delibašić, Dača Duck i grupa Funky G. Priznanje za najprodavaniji Best Of album je dobio Oliver Mandić. Najemotivniji deo večeri bila je posthumna dodela priznanja Bori Đorđeviću. Nagradu je primio menadžer„Riblje čorbe“ Bane Obradović, dok je pozadini išao video sa koncerta „Riblje čorbe“ u Areni.

Željko Mitrović je svestan koja je hrabrost i lucidnost potrebna odvažiti se i izabrati muziku kao svojživotni poziv i kao neko kome dobar zvuk nije stran – poželeo je da maloprepomenutim izvođačima dana znanje da su izabrali kuću koja prepoznaje pravi kvalitet.