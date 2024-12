A sada se vratite u sadašnjost, obucite najudobniji 80’s outfit jer na vaše ekrane stiže doza holivudske nostalgije. Filmovi koje smo obožavali i uz koje smo odrastali postaju deo KLASIK porodice! Most na reci Kvai , Gle ko to govori, Isterivači duhova, Lorens od Arabije i mnogi drugi iz prošlosti putuju u sadašnjost.

Filmsko putovanje u prošlost započinjemo legendarnim filmom Most na reci Kvai (23. 12., 21:35), inspirisanim stvarnim događajima o izgradnji burmanske železnice tokom 1942/43. godine. Starije generacije uživaće u ovom istorijskom spektaklu, a dame čekaju posebne poslastice. Šon Koneri, Piter O'Tul i Omar Šarif još jednom će podsetiti zašto su u mladosti osvajali srca mnogih žena. Dok će vas Šon Koneri podsetiti na svoj šarm i neodoljivu karizmu u filmu Robin i Marian (25. 12., 22:15), nezaboravni dvojac O'Tul i Šarif vraća se u legendarnom Lorensu od Arabije (1. 1., 21:30). Idealna prilika da se još jednom podsetimo zašto su ovi bardovi klasičnog Holivuda bili neprikosnoveni.

A za one željne smeha stiže nešto sasvim drugačije. Legendarne komedije iz 80-ih sada su ponovo na jednom mestu. Ikonski dvojac Džon Travolta i Kirsti Ali započinju gostovanje svojim bezvremenskim hitom Gle ko to govori (24. 12., 21:35). Jedna od omiljenih komedija samo je uvod u ono što sledi. Među filmskim ikonama koje su briljirale u raznim žanrovima svakako je i Dastin Hofman. Od antiheroja do emotivnih likova, Hofman s razlogom pripada holivudskoj eliti. Iako su njegove dramatične uloge upečatljive, u komedijama posebno osvaja. A ona megapopularna je definitivno Tutsi (30. 12., 21:45). Koliko je film uspešan govore brojne nagrade, među kojima i Oskar za najbolju sporednu glumicu. O uspehu filma svedoči i činjenica da je Tutsi bio drugi po zaradi u 1982. godini, odmah iza E.T.-ja.