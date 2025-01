“Ove godine preko 300 dečice iz cele Srbije otićiće na zimovanje. U hotelu Dijamant, na Zlatiboru, boravi trenutno 120 štićenika. Tu su mališani iz Knjaževaca, Niša, Aleksinca, Sombora, Sremske Kamenice, Novog Sada, Bele Crkve i Banje Koviljače – iz sedam domova iz Srbije. Sledeće nedelje se menjaju, kada dolaze štićenici iz Beograda. Ukupno na zimovanje otićiće preko 300 dece, što je rekord. Mnogo više od planine i svežeg vazduha klince su obradovali džeparci i to dupli. To je sasvim normalno, i mene je to radovalo kada sam bio klinac. Život nije samo dani koji su prošli – život su dani koji se pamte. To je nešto što je značajno i stalno govorim – kako se po jutru dan poznaje, tako se po detinjstvu poznaje budući čovek. Veoma je važno da deca u svom detinjstvu imaju puno srećnih momenata kojih će se sećati, koji ih čine radosnim i koji će možda učestvovati u izgradnji njihove ličnosti. To je naš cilj i zato imamo veliki broj humanitarnih akcija. Novogodišnja akcija, zimovanje, dva humanitarna bala, pa slavimo zajednički rođendan, letovanje, pripreme za školsku godinu i onda se približavamo opet novogodišnjim praznicima. Cela godina je ispunjena raznim aktivnostima i verujem da ih to čini srećnim i zadovoljnim. “ – rekao je Mitrović