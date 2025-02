- On želi da je odvoji od svih da bi manipulacija bolje prošla. Ako je posvađa sa Karićem njega će da boli k**ac da dobija pitanja i da bude na negativnim anketama. Kad je skloni od mene, tu neće biti kad se posvađaju da je napravi ludom. Osnovna škola manipulacije je da dekoncentrišeš sagovornika, a on to radi s njom. On mene sad hoće da manipuliše ovim što priča da je šala. On se nadao da ću ja da zamerim Anđeli i da se distanciram od nje ili da se uplašim sukoba sa njim. Svih 50 da ustane i ja sam da sam na jednoj strani ne mogu mi ništa - rekao je.

Đedović je zatim istakao kako se Gastoz samo igrao sa Anđelom i njenim emocijama.- Ne mogu da kažem da je nema, trenutno preovladava rijaliti momenat. Otkako je on nju osvojio svestan je da neće zaseniti nikog svojom lepotom i da niko neće pasti na d*pe kad ga vidi. On ne izgleda kao Anđelo Ranković ili Marko Marković, pa neće time da se zaljube, nego se ide na čajanke i ručkove, kao Matora. Ceo život nosi kompleks da je neko bolja riba nego što si ti frajer i tu je neophodna ispiračina mozga. Vrlo je prisutan rijaliti momenat, on krije da mu ne smetaju pitanja, a Anđeli ispod jorgana priča: "Da li je moguće da narod misli da ja tebe ne volim?". On je Anđeli onu noć kad je predlagao da je j**u u g**pnjaku rekao i da je voli. To je 15 minuta razlike u pijanstvu. Hoćeš g**pnjak ili me voliš? Anđela kad je njega pitala da muškarci dođu u boksericama, on je rekao: "Pa to kad ja budem nosio štikle", pa ti onda zatvori ženu u podrum. Anđeli je u krevetu rekao tu noć da on voli žestoke veze, ludilo i da namerno radi sa Keti i Sofijom, kako bi dao žara toj vezi. On je sve svoje greške pretvorio u rijaliti igru. Ona tri dana nije jela i krila je. Zamisli da ti neko u krevetu kaže da je svu patnju koju ti je naneo ti je naneo zbog rijalitija. Onda navodi mene za malicioznu, a bio sam uz njegovu devojku, a u stvari jer sam mu narušio odnos sa Keti. Mene je naveo jer ga nisam pustio da vrdaju. Ona ima 40 godina i dete kod kuće, kako sme nešto da ne zna? - govorio je Marko.